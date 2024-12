Trump mette l'isolazionismo da parte e mostra mire di conquista sul canale di Panama e la Groenlandia

globalist Modifica articolo

25 Dicembre 2024 - 21.52

ATF

Il presidente eletto Donald Trump ha condotto la sua campagna elettorale su una piattaforma basata sull’isolamento degli Stati Uniti dai conflitti stranieri, come la guerra in Ucraina, sull’aumento dei dazi nei confronti dei partner commerciali esteri e sul rilancio della manifattura nazionale.

Negli ultimi giorni, tuttavia, ha suggerito un approccio più aggressivo alla politica estera. Inizialmente ha scherzato sull’idea che il Canada potesse diventare uno stato aggiuntivo degli Stati Uniti. Successivamente, ha minacciato di riprendere il controllo del Canale di Panama. Ha anche ribadito il desiderio, già espresso durante il suo primo mandato, di acquisire la Groenlandia, territorio autonomo danese, che però non è in vendita.

È improbabile che gli Stati Uniti prendano il controllo di queste regioni, ma tali dichiarazioni potrebbero indicare che la visione “America First” di Trump includa l’uso della forza della superpotenza anche al di fuori dei suoi confini, a vantaggio degli interessi commerciali e della sicurezza nazionale statunitense.

Domenica, Trump ha dichiarato durante una conferenza conservatrice in Arizona che Panama stava applicando tariffe “ridicole, altamente ingiuste” per l’utilizzo del canale che porta il suo nome. Dopo essersi occupati della costruzione del canale all’inizio del XX secolo, gli Stati Uniti ne hanno ceduto il controllo completo a Panama negli anni ’70 tramite un trattato. Questa settimana, tuttavia, Trump ha affermato che, se questo “furto” non si fosse fermato, avrebbe richiesto la restituzione del canale agli Stati Uniti, senza specificare in che modo.

Trump ha aggiunto che non voleva che il Canale di Panama “cadesse nelle mani sbagliate”, citando in particolare la Cina, che ha significativi interessi nella via d’acqua.

“Esiste un reale interesse di sicurezza nazionale degli Stati Uniti nel garantire la neutralità del canale”, ha dichiarato Will Freeman, esperto di studi sull’America Latina presso il Council on Foreign Relations, a proposito delle osservazioni di Trump. “Le affermazioni di Trump riguardano principalmente questo.”

Secondo i dati, la Cina è il secondo maggior utilizzatore del Canale di Panama dopo gli Stati Uniti e ha importanti investimenti economici nel paese. Nel 2017, Panama ha interrotto le relazioni diplomatiche con Taiwan, riconoscendolo come parte della Cina, un grande successo per Pechino.

Il Canale di Panama è essenziale non solo per il commercio statunitense nel Pacifico, ha sottolineato Freeman: in caso di conflitto militare con la Cina, sarebbe fondamentale per spostare navi e altre risorse statunitensi.

Freeman ha anche evidenziato le frequenti critiche di Trump ai partner commerciali per il trattamento “ingiusto” riservato agli Stati Uniti, oltre alla promessa del presidente eletto di aumentare drasticamente i dazi sulle merci estere, in particolare quelle provenienti dalla Cina.

Le lamentele di Trump sulle tariffe di navigazione sembrano riflettere la sua visione del commercio, ha aggiunto Freeman. Pur definendo tali dichiarazioni “coercitive”, ha affermato che resta da vedere “se le autorità del canale abbasseranno le tariffe per il carico statunitense in risposta alla minaccia”.

Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che il canale e le aree circostanti appartengono al suo paese e continueranno a farlo.

Trump guarda alla Groenlandia

Nel fine settimana, Trump ha dichiarato in un post sui social media che gli Stati Uniti “ritengono che la proprietà e il controllo della Groenlandia siano una necessità assoluta” per motivi di sicurezza nazionale e libertà globale.

Gli Stati Uniti mantengono la base spaziale Pituffik in Groenlandia. Il territorio è ricco di risorse naturali, inclusi minerali di terre rare, e occupa una posizione strategica per il commercio, mentre le potenze globali cercano di espandere la loro influenza nel Circolo Polare Artico. La Russia, in particolare, vede la regione come un’opportunità strategica.

Trump aveva già proposto l’idea di acquistare la Groenlandia nel 2019, durante il suo primo mandato presidenziale, ma l’iniziativa non ebbe seguito.

Questa settimana, il primo ministro della Groenlandia, Múte B Egede, ha risposto alle ultime dichiarazioni di Trump: “Non siamo in vendita e non lo saremo mai”. Tuttavia, Trump ha continuato a ribadire le sue dichiarazioni pubbliche online.

Su Truth Social, il suo account ha mostrato un’immagine di una bandiera americana piantata al centro del Canale di Panama. Su X, suo figlio Eric Trump ha pubblicato un’immagine in cui la Groenlandia, il Canale di Panama e il Canada sono stati aggiunti a un carrello di acquisti di Amazon.

Per Trump, la promessa di utilizzare la forza degli Stati Uniti a proprio vantaggio ha contribuito al successo delle sue due campagne presidenziali.

Durante la sua prima presidenza, aveva usato questa tattica minacciando tariffe e schierando “soldati armati” per convincere il Messico a rafforzare i controlli al confine con gli Stati Uniti.

In vista del suo secondo mandato, Trump potrebbe pianificare di adottare una strategia simile una volta entrato in carica il 20 gennaio.

Mentre resta da vedere cosa accadrà, la Danimarca ha espresso la volontà di collaborare con la sua amministrazione. Inoltre, ha annunciato un importante aumento delle spese per la difesa in Groenlandia, poche ore dopo che Trump ha ribadito il suo desiderio di acquistare il territorio artico.