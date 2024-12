Trump a Parigi per la riapertura di Notre Dame incontra Zelensky all'Eliseo con Macron

Powered by

7 Dicembre 2024 - 21.54

ATF

Il presidente eletto Donald Trump è tornato sulla scena internazionale per la prima volta dalla sua vittoria elettorale del mese scorso, partecipando con i leader mondiali alla riapertura della Cattedrale di Notre Dame a Parigi.

Prima della cerimonia, Trump ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky presso il Palazzo dell’Eliseo.

“Il mondo è un po’ fuori di testa in questo momento,” ha detto Trump ai giornalisti mentre stringeva la mano a Macron. “Ne parleremo.”

La visita avviene a sole sei settimane dal ritorno di Trump alla Casa Bianca, previsto per gennaio.

Nomina di Pete Hegseth a segretario della Difesa

Venerdì, Trump ha espresso il suo sostegno a Pete Hegseth, il suo nominato come segretario della Difesa, accusando i “fake news” per le polemiche che hanno coinvolto l’ex conduttore di Fox News.

Il vicepresidente eletto JD Vance ha appoggiato i commenti di Trump sulla piattaforma X e durante una visita in North Carolina, rispondendo ai rumor secondo cui la senatrice Joni Ernst potrebbe essere considerata come alternativa per la nomina.

Hegseth ha trascorso gran parte della settimana a Capitol Hill cercando di ottenere sostegno per la sua conferma, mentre continuano a emergere accuse di molestie sessuali e problemi legati al consumo di alcol, oltre a preoccupazioni per le sue opinioni sul ruolo delle donne in combattimento.