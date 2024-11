Haaretz: "Quello che Israele sta facendo oggi a Gaza è molto peggio del fascismo"

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

20 Novembre 2024 - 22.13

ATF

La narrazione degli ultras d’Israele la nega. La realtà la impone. Impone di parlare, scrivere, denunciare, la pulizia etnica che l’esercito israeliano su ordini di un Primo ministro criminale di guerra ha impartito.

Gli israeliani devono opporsi alla pulizia etnica nella Striscia di Gaza

È il titolo dato da Haaretz ad un pezzo di grande rilevanza politica scritto da Yael Bard e Meron Rapoport. La professoressa Bard, esperta di diritto e sociologia, fa parte della facoltà della Hebrew University ed è autrice del libro “La burocrazia dell’occupazione”. Meron Rapoport è un giornalista, attivista politico e direttore del sito di notizie online Sikha Mekomit, la versione ebraica di +972 Magazine.

Annotano gli autori: “Israele ha perpetrato una pulizia etnica nel nord della Striscia di Gaza. Attraverso la fame, la negazione dell’assistenza sanitaria, i bombardamenti e la distruzione delle case e delle scuole in cui gli sfollati cercavano rifugio, Israele ha costretto la stragrande maggioranza dei residenti del campo profughi di Jabalya, Beit Hanoun e Beit Lahia ad abbandonare il luogo in cui vivevano. E lo Stato non ha alcuna intenzione di permettere loro di tornare.

Sebbene la maggior parte degli israeliani abbia ignorato gli altri crimini di guerra commessi dal paese dall’inizio della guerra, la risposta alla pulizia etnica nel nord di Gaza è stata diversa. Nell’ultimo mese, figure di spicco del centro-sinistra ebraico – tra cui l’ex vicecapo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Eran Etzion; Tomer Persico, uno studioso di ebraismo; e molti altri – hanno apertamente chiesto ai soldati di rifiutare gli ordini di pulizia etnica. I migliori esperti legali, tra cui alcuni che hanno fornito consulenza al team di difesa di Israele su come combattere le accuse di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia, hanno firmato una lettera che si oppone alla pulizia etnica, alle espulsioni e ai danni ai civili nel nord di Gaza.

Perché la risposta alla pulizia etnica nel nord di Gaza è diversa dalla risposta (inesistente) agli altri crimini di guerra commessi da Israele che, agli occhi della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia, creano un plausibile timore di genocidio? È forse la burocrazia a sangue freddo? Il fatto che la pulizia etnica sia chiaramente una fase pianificata in anticipo in linea con il cosiddetto “Piano dei General”?

Forse è la tempistica – la consapevolezza che l’esercito ha apparentemente raggiunto i suoi obiettivi a Gaza; quindi, l’operazione a Jabalya e dintorni non ha alcuno scopo militare. O forse è il fatto che la maggior parte delle famiglie degli ostaggi si oppone al proseguimento della guerra, avendo concluso che la pressione militare non porterà alla liberazione dei loro cari.

Forse le immagini di migliaia di persone che camminano tra le rovine, scortate dai carri armati, ricordano loro l’Olocausto. Ed è anche possibile che la pulizia etnica fotografata ricordi loro il “peccato originale” della Nakba, che non lascia in pace gli ebrei israeliani. Dopotutto, c’è una differenza tra negare la Nakba, giustificarla o sostenere che gli ebrei non avevano scelta e vederla accadere sotto i propri occhi e con la telecamera.

Ma forse c’è una spiegazione più semplice: Israele non si preoccupa nemmeno di negare che sta deliberatamente affamando i residenti di quelle aree. Al Brig. Gen. Elad Goren, che viene indicato come “capo dello sforzo umanitario/civile nella Striscia di Gaza” nell’ufficio del Coordinatore delle attività governative di Israele nei Territori, è stato chiesto dall’Autorità Palestinese se l’esercito sta impedendo agli aiuti di entrare nel nord di Gaza. A Jabalya, ha risposto, la maggior parte dei residenti se n’è andata e c’è “abbastanza assistenza” per coloro che sono rimasti. E a Beit Lahia e Beit Hanoun, ha detto, non ci sono persone.

Quindi non ci sono persone e l’ufficiale responsabile dello “sforzo umanitario” dell’esercito sta di fatto presiedendo alla fame e all’espulsione. E come ha detto ai giornalisti il Brig. Gen. Itzik Cohen, comandante della 162° Divisione, che opera nel nord di Gaza, “Nessuno tornerà nella sezione settentrionale… Abbiamo ricevuto ordini molto chiari. Il mio obiettivo è quello di ripulire l’area”.

L’esercito ha ripetutamente negato di aver adottato il Piano dei Generali, che prevede l’evacuazione di centinaia di migliaia di palestinesi da Gaza City e dall’ambiente circostante minacciando fame e guerra in caso di permanenza. Ma quello che sta accadendo in pratica sembra essere ancora peggio. È ragionevole pensare che la pulizia etnica nel nord di Gaza sia solo la prima fase, a cui seguirà la pulizia di Gaza City dai 400.000 palestinesi che ancora vi si trovano. Il peggio deve ancora venire.

Questa critica morale alla pulizia etnica e gli appelli ai soldati affinché si rifiutino di prendervi parte potrebbero rappresentare un importante punto di svolta nell’atteggiamento di parte del centro-sinistra nei confronti di ciò che sta accadendo a Gaza. Ma affinché le proteste contro la pulizia etnica non rimangano nel vuoto, è importante creare un quadro più ampio che dia a questa opposizione un nome, un contesto e un potere politico.

È il momento di formare il “Comitato israeliano contro la pulizia etnica e i crimini di guerra”. È importante che noi, come israeliani, ci esprimiamo a voce alta e chiara contro i crimini che vengono commessi in nostro nome e con il nostro aiuto. Ed è importante dare a tutte le persone che si opporranno ai crimini di Gaza la sensazione di non essere sole.

Un comitato come questo sarebbe simile a un fronte antifascista. Ma quello che Israele sta facendo oggi a Gaza è molto peggio del fascismo. Assomiglia di più a una guerra di sterminio.

Il licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gallant – anche se non è direttamente collegato alla pulizia etnica, di cui è stato uno dei responsabili, ma piuttosto al suo sostegno a un accordo sugli ostaggi e a una sorta di cessate il fuoco – potrebbe rafforzare questo fronte di persone che si rifiutano di partecipare a questi crimini.

Rifiutarsi di servire era e rimane la carta più forte da giocare contro i piani di guerra perpetua dell’attuale governo. E questo è particolarmente vero ora, dato che la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi potrebbe rimuovere i freni che finora hanno impedito al Primo ministro Benjamin Netanyahu e ai suoi partner di completare la pulizia etnica di Gaza City.

Dopo il licenziamento di Gallant, la resistenza alla pulizia etnica potrebbe unire le forze con altri gruppi che cercano di porre fine a questa guerra maledetta. Tuttavia, è importante affinare la nostra opposizione morale a un crimine che prima di tutto minaccia la presenza palestinese in questa terra, ma che a lungo andare minaccerà anche la presenza ebraica”.

Ordini dall’alto

Di pulizia etnica parla esplicitamente anche un editoriale di Haaretz: “L’esercito israeliano sta conducendo un’operazione di pulizia etnica nel nord della Striscia di Gaza. I pochi palestinesi rimasti nell’area sono stati evacuati con la forza, le case e le infrastrutture sono state distrutte e sono state costruite ampie strade nella zona, completando la separazione delle comunità del nord della Striscia dal centro di Gaza City. “L’area sembra essere stata colpita da un disastro naturale”, ha concluso il corrispondente militare di Haaretz Yaniv Kubovich dopo un tour con le forze israeliane la scorsa settimana. Quello che Kubovich ha visto,

tuttavia, non è stato un disastro naturale, ma piuttosto un atto premeditato di distruzione umana. Un alto ufficiale dell’Idf, identificato dal quotidiano londinese The Guardian come il Brig. Gen. Itzik Cohen, comandante della 162ª Divisione, ha spiegato ai giornalisti: “Non c’è alcuna intenzione di permettere ai residenti della Striscia di Gaza settentrionale di tornare alle loro case”.

L’ufficiale ha detto che la maggior parte dei residenti delle comunità dell’area (Beit Hanoun, Beit Lahia, Al-Attatra, Jabalya) ha già evacuato. “Abbiamo ricevuto ordini molto chiari”, ha detto l’ufficiale. “Il mio compito è quello di creare uno spazio pulito. … Stiamo spostando la popolazione per proteggerla, al fine di creare libertà d’azione per le nostre forze”.

All’ufficiale è stato chiesto se l’esercito sta attuando il “Piano dei Generali” ideato dal Magg.Gen. (in pensione) Giora Eiland e da alcuni suoi colleghi comandanti in pensione per espellere i palestinesi dal nord della Striscia di Gaza, trattenendo gli aiuti umanitari affamando quelli che rimangono, che sarebbero considerati militanti di Hamas e quindi obiettivi militari legittimi. “Non so quale sia il piano dei generali, non ho idea di cosa sia”, ha risposto l’altro, ‘Stiamo agendo secondo le istruzioni del Comando Sud [dell’Idf] e del Capo di Stato Maggiore’.

Ha detto che la sua divisione consegna gli aiuti umanitari “verso sud”, al di fuori della “zona ripulita” nel nord della Striscia, dove Israele non permette di portare cibo, acqua e medicine. “L’IDF è un esercito morale ed etico”, ha concluso l’ufficiale. “Operiamo in quest’area… per permettere alla popolazione di spostarsi verso sud, anche se a volte mettiamo quasi in pericolo le nostre stesse vite”.

È importante chiamare le cose con il loro nome: Eiland può aver venduto queste idee al pubblico, ma la “pulizia dello spazio” nel nord di Gaza viene effettuata dall’Idf sotto la direzione dei suoi comandanti, a partire dal Capo di Stato Maggiore Ten. Gen. Herzl Halevi e dal Capo del Comando Sud Magg. Gen. Yaron Finkelman, che sono subordinati alle direttive della leadership politica: Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa recentemente licenziato, e il suo successore, Israel Katz.

Invece di parlare del Piano dei Generali, dovremmo parlare degli “Ordini di Netanyahu”. È lui il leader ed è lui il responsabile dei crimini di guerra commessi dall’Idf nella Striscia settentrionale in nome della “Guerra di Rinascita”: l’espulsione dei palestinesi, la distruzione delle loro case e i preparativi sul terreno per un’occupazione prolungata e un insediamento ebraico”.

Così stanno le cose. E gli ultras d’Israele lo sanno bene.