Trump vince anche l'Arizona conquistando così tutti e sette gli stati in bilico

Powered by

globalist Modifica articolo

10 Novembre 2024 - 11.47

ATF

Trump vince in Arizona, completando la vittoria in tutti e sette gli stati in bilico, dichiara AP

Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali in Arizona, ha dichiarato sabato l’Associated Press (AP), completando la vittoria in tutti e sette gli stati in bilico e assicurandosi una decisiva vittoria del collegio elettorale sulla vicepresidente democratica, Kamala Harris.

Trump, che si era assicurato i 270 voti del collegio elettorale necessari per vincere la Casa Bianca entro mercoledì mattina, ora ha quello che si prevede sarà un totale finale di 312 voti contro i 226 di Harris.

La vittoria ha riportato lo stato alla colonna repubblicana dopo la vittoria di Joe Biden del 2020 e ha segnato la seconda vittoria di Trump in Arizona dal 2016. Trump aveva fatto campagna sulla sicurezza dei confini e sull’economia, legando Harris all’inflazione e ai record di attraversamenti illegali del confine durante l’amministrazione Biden.

Trump ha anche vinto negli stati indecisi di Michigan, Pennsylvania, Georgia, Carolina del Nord, Wisconsin e Nevada. Nel 2020, Biden ha sconfitto Trump vincendo sei dei sette stati indecisi (ha perso di misura la Carolina del Nord) e ha ottenuto 306 voti del collegio elettorale contro i 232 di Trump.

Trump ne ha ottenuti 306 anche nella sua vittoria del 2016 su Hillary Clinton.

L’Ap ha affermato che Trump ha ottenuto 74,6 milioni di voti a livello nazionale, ovvero il 50,5%, contro i 70,9 milioni di Harris, ovvero il 48%.

Nel frattempo, il rappresentante repubblicano degli Stati Uniti Eli Crane è stato rieletto in un seggio della Camera degli Stati Uniti in rappresentanza del secondo distretto congressuale dell’Arizona. Il parlamentare esordiente ha sconfitto l’ex presidente della nazione Navajo, Jonathan Nez, che stava gareggiando per diventare il primo rappresentante nativo americano dello stato.

In una dichiarazione rilasciata sabato sera, Crane ha elogiato Nez per essersi candidato e ha ringraziato gli elettori.