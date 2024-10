In Medio Oriente si sta preparando una guerra regionale e gli Stati Uniti non hanno alcuna strategia

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

13 Ottobre 2024 - 18.20

ATF

Il contenimento non può essere una strategia politica. Tantomeno se sei la iper-iperpotenza mondiale.

È l’illuminante, e inquietante, quello che Haaretz riporta dell’analisi dello scrittore Zvi Bar’el.

Scrive Bar’el: “Quando il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha nominato il suo ministro degli Esteri e il suo vicepresidente, sembrava che il nuovo governo fosse orientato verso la riconciliazione con l’Occidente.

Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e il vicepresidente Jawad Zarif sono stati tra gli artefici dell’accordo nucleare firmato con l’Occidente nel 2015 sotto il presidente Hassan Rohani. Entrambi conoscono bene l’Occidente e i colleghi americani che all’epoca condussero i negoziati.

Araghchi ha già avviato colloqui con le controparti europee per esaminare le modalità di avanzamento di un nuovo accordo. Pezeshkian, sostenuto dalla Guida Suprema Ali Khamenei, ha rilasciato dichiarazioni che suggeriscono che l’Iran non vede alcun problema nel negoziare con l’Occidente. Anche Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, ha notato l’apparente sincerità dell’Iran.

Tuttavia, la scorsa settimana e questa settimana, Araghchi ha dovuto occuparsi di questioni più urgenti, mettendo probabilmente in secondo piano la questione nucleare. Venerdì scorso è volato a Beirut. Il giorno successivo si è recato a Damasco per incontrare il presidente Bashar Assad e mercoledì è atterrato a Riyadh per un incontro con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per discutere degli “sviluppi regionali”, secondo un comunicato ufficiale.

Gli scenari di possibili ritorsioni israeliane per l’attacco con missili balistici dell’Iran dominano la copertura mediatica in Iran, negli Stati arabi e in Occidente.

Si va dagli attacchi ai giacimenti petroliferi e agli impianti di trivellazione e raffinazione ai bombardamenti di infrastrutture civili e ai colpi ai siti nucleari. Altrettanto diffusi sono gli avvertimenti e le minacce degli alti funzionari iraniani, rivolti non solo a Israele ma anche a qualsiasi paese che possa permettere a Israele o agli Stati Uniti di utilizzare il proprio territorio o spazio aereo per attaccare l’Iran.

Un rapporto della Reuters, che cita fonti iraniane di alto livello, afferma che l’Iran ha avvertito i suoi vicini del Golfo che la cooperazione di uno Stato con un attacco israeliano sarebbe stata vista come una cooperazione da parte dell’intero gruppo e che l’Iran avrebbe risposto di conseguenza.

Le forze americane sono presenti in tutti gli Stati del Golfo, dall’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti al Qatar e al Bahrein. Tuttavia, non sono solo le loro basi a poter essere prese di mira dall’Iran o dalle milizie filoiraniane che operano in Iraq e Siria. Nello scenario più minaccioso, potrebbero essere presi di mira anche i porti e le raffinerie di petrolio e gas del Golfo, nonché le navi civili del Golfo Persico.

Circa il 30% del greggio mondiale e il 20% dei prodotti petroliferi passano per il Golfo. L’Arabia Saudita ha già sperimentato le conseguenze di un attacco Houthi alle sue strutture petrolifere nel 2019, che ha paralizzato circa la metà della produzione del gigante petrolifero Aramco.

L’Iran, che produce circa 2,5 milioni di barili di petrolio al giorno, subirebbe un duro colpo. Tuttavia, i danni all’industria petrolifera iraniana si ripercuoterebbero principalmente sul mercato interno e sulle esportazioni di petrolio verso la Cina, che acquista in media 1,4 milioni di barili al giorno dall’Iran – meno del 10% delle sue importazioni giornaliere totali di petrolio.

La Cina potrebbe rifornirsi di questa quantità altrove, anche se a un prezzo più alto, dato che l’Iran offre uno sconto considerevole. Ma lo sviluppo di una “guerra del petrolio” nel Golfo è una questione completamente diversa, con conseguenze difficili da immaginare. Quando il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden “sconsiglia” a Israele di attaccare gli impianti petroliferi iraniani, questa grave preoccupazione è in primo piano.

La minaccia di una guerra del petrolio sottolinea che né gli Stati della regione né gli Stati Uniti hanno una strategia chiara per affrontarne le potenziali conseguenze.

Ciò è particolarmente preoccupante data l’incertezza sul fatto che Biden sia riuscito a dissuadere Benjamin Netanyahu dall’attaccare i porti petroliferi e le raffinerie iraniane, nonostante l’immensa importanza che Biden attribuisce all’evitare una guerra di questo tipo alla vigilia delle elezioni presidenziali statunitensi.

Questo non è l’unico ambito in cui l’ultimo anno di conflitto ha messo in luce la mancanza di una strategia regionale da parte di Washington, o ha rivelato che la sua strategia rimane più un pio desiderio che un piano attuabile.

Ad esempio, l’iniziativa americana di restituire all’Autorità Palestinese la gestione degli affari civili a Gaza è evaporata. È difficile ricordarlo ora, ma a novembre Biden aveva delineato un piano post-bellico in cui l’Autorità Palestinese sarebbe stata sottoposta a una serie di riforme, al termine delle quali sarebbe stata in grado di sostituire Hamas nel governo della Striscia.

Si trattava di un passo fondamentale per l’attuazione della soluzione dei due Stati, per la normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita e per la creazione di una coalizione di difesa regionale contro l’Iran.

Queste mosse avrebbero potuto ridisegnare la mappa del Medio Oriente, ma non si sono concretizzate. L’Arabia Saudita, che alla vigilia della guerra era pronta a firmare un accordo con Israele – accontentandosi di un piano in cui “la vita dei palestinesi sarebbe stata più confortevole”, come ha detto il principe ereditario – ora ha fatto marcia indietro. Attualmente condiziona qualsiasi accordo con Israele alla creazione di uno Stato palestinese.

L’amministrazione americana non solo è stata costretta ad accantonare l’idea del ritorno dell’Autorità Palestinese a Gaza, ma si è anche resa conto che, nonostante gli immensi aiuti in denaro, armi, munizioni e sostegno diplomatico, non poteva aspettarsi che il suo alleato ammorbidisse la sua posizione su questioni così cruciali per gli Stati Uniti, che a suo parere servono anche agli interessi israeliani.

Washington ha incontrato ostacoli anche in altre aree. I suoi sforzi per gestire un sistema efficace di aiuti umanitari a Gaza hanno finora fallito – il fiasco del molo temporaneo risuona ancora – e il volume degli aiuti in entrata oggi è simile a quello di gennaio.

I tentativi di riaprire il valico di Rafah e di trovare una soluzione concordata per il controllo della rotta Philadelphi sono falliti. Ora sembra che Israele si stia preparando a prendere il controllo della distribuzione degli aiuti e ad assumere di fatto il controllo dell’amministrazione civile di Gaza, una mossa che significa un’occupazione israeliana diretta e a lungo termine senza alcuna strategia di uscita.

La superpotenza più forte e più grande del mondo si sta comportando in modo tattico piuttosto che strategico nella sua risposta agli attacchi degli Houthi, che continuano a infliggere danni significativi all’economia globale.

La politica di “degradazione delle capacità”, un termine che l’esercito israeliano ha adottato per spiegare le sue azioni contro Hezbollah e Hamas, è mutuata dal lessico militare americano che ha definito gli obiettivi degli attacchi contro gli Houthi.

Dopo un importante attacco americano a gennaio, il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha dichiarato: “Questi attacchi hanno lo scopo di interrompere e degradare ulteriormente le capacità delle milizie Houthi sostenute dall’Iran di condurre i loro attacchi sconsiderati e destabilizzanti contro le navi statunitensi e internazionali che transitano legalmente nel Mar Rosso” e di mettere in pericolo “il libero flusso del commercio in una delle vie d’acqua più critiche del mondo”.

Gli Houthi sono rimasti indifferenti, così come l’Egitto, l’Arabia Saudita e la Giordania, che hanno subito i danni maggiori ma hanno deciso di non unirsi alla coalizione internazionale che opera nel Mar Rosso. Sembra che nella loro valutazione dei rischi, le minacce degli Houthi e dell’Iran superino la fiducia nella capacità degli Stati Uniti di sostenerli.

Dopo anni di assenza dal Libano e dalla Siria, che considerava avamposti marginali e di scarsa importanza strategica, l’amministrazione americana si trova ora a dover agire in Libano senza un piano strategico o una leva sufficiente per evitare un’escalation tra Israele e Hezbollah. Viene trascinata dagli eventi sul campo.

Oggi la guerra in Libano è considerata inevitabile dopo che decine di migliaia di israeliani sono stati costretti a lasciare le loro case. Nonostante l’eliminazione della leadership di Hezbollah in operazioni di alto profilo, il raggio degli attacchi contro Israele continua ad espandersi.

L’amministrazione americana ha cambiato approccio e, almeno dichiaratamente, è al fianco di Israele sul fronte settentrionale. Ma qual è il suo “piano di lavoro” e come si raggiunge il “gioco finale”?

L’attuazione della Risoluzione 1701 – approvata alla fine della Seconda Guerra del Libano nel 2006 – è sufficiente? Gli Stati Uniti saranno in grado di mobilitare e dispiegare una forza multinazionale tra la “Linea Blu” stabilita dalla risoluzione e il fiume Litani? Accetteranno di proporre un interessante piano di riabilitazione economica per il Libano? Troverà dei partner arabi o occidentali? Oppure il modello di Gaza, cioè il modello israeliano, sarà applicato al Libano?

I piani di emergenza esistenti sono stati elaborati prima dello scoppio del conflitto in Libano e prima che più di 1,2 milioni di libanesi fossero sfollati, alcuni all’interno del proprio paese e altri in Siria e oltre. Ora è diventato l’arena più pericolosa, fungendo da incubatrice per la guerra regionale che gli Stati Uniti tanto temono, ma non hanno una strategia per prevenire, un piano per gestire o una visione per le sue conseguenze.

In questo momento critico, in cui gli Stati Uniti – conclude Bar’el – possono e devono esercitare tutta la loro influenza, sembrano più che altro un osservatore che offre consigli e raccomandazioni, in attesa di vedere come si svolgeranno gli eventi”.

Così stanno le cose. E il domani è ancor più allarmante di un già allarmato presente.