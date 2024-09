Ucraina, Kamala Harris definisce 'resa' il piano di Trump per porre fine alla guerra della Russia

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2024 - 10.45

ATF

Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, ha indirettamente denunciato la politica della campagna di Trump di porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina come “proposte di resa”, mentre il leader ucraino Volodymyr Zelenskyy si è recato a Washington per presentare il suo “piano di vittoria”.

Rivolgendosi a Zelensky alla Casa Bianca, Harris ha detto che “alcuni nel mio paese” avrebbero fatto pressione sull’Ucraina affinché accettasse un accordo di pace in cui rinunciasse al suo territorio sovrano e alla sua neutralità per fare pace con Vladimir Putin.

“Queste proposte sono le stesse di Putin e, diciamolo chiaramente, non sono proposte di pace”, ha detto. “Invece, sono proposte di resa, il che è pericoloso e inaccettabile”.

Sebbene non abbia menzionato Donald Trump o JD Vance per nome, quei termini per la pace assomigliano molto a quelli esposti dal candidato repubblicano alla vicepresidenza in un’intervista all’inizio di questo mese.

Zelensky aveva pubblicamente denunciato Vance come “troppo radicale” dopo quelle osservazioni, innescando un conflitto con gli alleati di Trump che è culminato con accuse di interferenza elettorale e richieste repubblicane all’Ucraina di licenziare il suo ambasciatore a Washington.

In un’apparente inversione a U giovedì sera, Trump ha detto ai giornalisti che avrebbe incontrato Zelensky alla Trump Tower di New York venerdì mattina.

In una conferenza stampa ha respinto le critiche di Harris e ha insistito sul fatto che vuole solo fermare lo “spettacolo dell’orrore che è andato in scena”.

Quando gli è stato chiesto se l’Ucraina dovesse cedere il territorio, Trump non si è pronunciato, dicendo: “Cerchiamo un po’ di pace… Abbiamo bisogno di pace. Dobbiamo fermare la morte e la distruzione”.

Prima di annunciare l’incontro con Zelensky, Trump ha pubblicato sui social media un presunto messaggio del presidente ucraino che chiedeva di vederlo. Il messaggio, che non è stato confermato dai funzionari ucraini, diceva “dobbiamo sforzarci di capirci”. La decisione di divulgare pubblicamente quelle che sembravano comunicazioni private è stata un promemoria della tensione che si è creata tra Trump e Zelensky.

Le osservazioni di Harris sono arrivate dopo che Zelensky ha incontrato Joe Biden alla Casa Bianca per la presentazione formale della proposta ad alto rischio di Zelensky, che ha affermato può porre fine alla guerra con la Russia con ulteriori aiuti americani.

La Casa Bianca ha rilasciato una breve dichiarazione dopo l’incontro, affermando che i “due leader hanno discusso gli aspetti diplomatici, economici e militari del piano del presidente Zelensky e hanno incaricato i loro team di impegnarsi in intense consultazioni sui prossimi passi”.

“Il presidente Biden è determinato a fornire all’Ucraina il supporto di cui ha bisogno per vincere”, si legge nella dichiarazione.

Zelensky ha mantenuto segreti i dettagli del piano, ma i funzionari statunitensi hanno affermato che include ulteriori aiuti americani per impedire una disfatta ucraina sul campo di battaglia e “fornire al popolo [ucraino] la certezza che il suo futuro è parte dell’Occidente”.

Zelensky affronta una dura battaglia per assicurarsi il sostegno al piano, a causa della cautela tra gli alti funzionari dell’amministrazione Biden nel fornire alla Russia un pretesto per intensificare ulteriormente il conflitto e delle imminenti elezioni presidenziali di novembre che potrebbero portare alla rielezione di Donald Trump.

Prima dell’incontro, Biden ha annunciato oltre 8 miliardi di dollari in assistenza militare a Kiev, definendola un “aumento dell’assistenza alla sicurezza per l’Ucraina e una serie di azioni aggiuntive per aiutare l’Ucraina a vincere questa guerra”.

L’aiuto include la fornitura di una munizione “bomba planante” a medio raggio sparata da jet da combattimento che consentirebbe alle forze ucraine di colpire le truppe russe e le linee di rifornimento a distanze più sicure.

L’assegnazione includeva 5,5 miliardi di dollari dal fondo dell’iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina entro la fine dell’anno, nonché altri 2,4 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza tramite il Dipartimento della Difesa.

Il pacchetto include ulteriori batterie e missili di difesa aerea Patriot, sistemi aerei senza pilota e misure per rafforzare la base industriale della difesa dell’Ucraina, ha affermato Biden. Gli Stati Uniti amplieranno anche l’addestramento per altri piloti di caccia F-16, con altri 18 piloti che saranno addestrati il ​​prossimo anno.

Ma non ci si aspettava che Biden concedesse una richiesta chiave ucraina che è stata sostenuta dal Regno Unito, ovvero il permesso di usare armi come i missili balistici Atacms a lungo raggio per colpire obiettivi più in profondità all’interno della Russia, a causa dei timori di un’escalation del conflitto con la Russia.

“Non ci sono annunci che mi aspetterei [su questo]”, ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, prima dell’incontro.

Zelensky ha detto in un post sui social media: “Useremo questa assistenza nel modo più efficace e trasparente possibile per raggiungere il nostro principale obiettivo comune: un’Ucraina vittoriosa, una pace giusta e duratura e la sicurezza transatlantica”.

Biden ha anche annunciato che avrebbe convocato una riunione di alto livello del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina per coordinare gli aiuti all’Ucraina tra oltre 50 alleati mentre entra nel periodo di anatra zoppa dei suoi ultimi tre mesi in carica.