Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

23 Settembre 2024 - 15.21

ATF

Libano, la “zona d’interesse” di Netanyahu e il dilemma di Nasrallah.

Scenari di guerra

A tracciarli, su Haaretz, è uno dei più accreditati analisti israeliani: Zvi Bar’el.

Annota Bar’el: “’Non ho mai visto cose così terribili in vita mia’, ha dichiarato all’Afp un medico di un ospedale di Beirut. “Sono arrivate persone con arti amputati, circa il 75% dei feriti è stato ferito agli occhi, il 15% di loro ha perso entrambi gli occhi, le dita sono state tagliate, gli organi interni sono stati strappati, e non abbiamo abbastanza attrezzature e materiali per l’anestesia per occuparci di tutti”.

Circa un mese fa, il Ministro della Salute libanese Firass Abiad ha riferito che le scorte di medicinali negli ospedali sarebbero durate circa quattro mesi. “Il Libano è pronto per la guerra”, ha dichiarato con tono rassicurante. Ma nello stesso mese il Libano ha avuto bisogno di un carico d’emergenza di 32 tonnellate di attrezzature e medicinali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, destinati agli ospedali ma inviati per lo più alle cliniche del sud del Libano.

Il risultato di due giorni di attacchi con cercapersone in Libano, attribuiti a Israele, in cui circa 5.000 persone sono state ferite e più di 30 uccise, ha dimostrato che il Libano è ben lungi dall’essere preparato per una guerra totale. Non solo le attrezzature e i farmaci scarseggiano: negli ospedali, circa il 30% del personale medico ha lasciato il proprio posto di lavoro negli ultimi anni a causa della difficoltà di guadagnarsi da vivere con la propria professione.

Le esplosioni dei cercapersone erano dirette agli agenti di Hezbollah, ma i danni circostanti hanno danneggiato migliaia di civili “non coinvolti”, sia che si trattasse di persone che si trovavano vicino ai cercapersone esplosi, sia che si trattasse di pazienti dimessi prematuramente dagli ospedali o costretti a rimandare il loro intervento per far posto ai nuovi feriti.

‘È un trauma nazionale’, ha scritto la giornalista libanese Denise Atallah. “Il massacro dei giorni scorsi solleva in alcuni libanesi la domanda su quale sia l’utilità di questa guerra e se lo Stato possa sopportare questo pesante fardello. Molte persone non vedono la guerra di Gaza come qualcosa che le coinvolge, nonostante l’empatia che mostrano nei confronti della questione palestinese. Per loro è un riflesso del comportamento arrogante di Hezbollah e del suo potere di imporre qualsiasi cosa voglia ai libanesi, senza alcuna considerazione per il paese e il suo popolo”.

Non si tratta di una dichiarazione straordinaria, ma piuttosto di una delle tante molto più dure espresse negli ultimi mesi nei confronti di Hezbollah. In risposta, Hezbollah ha definito i critici “traditori interni” e ‘sionisti libanesi’. Ma le critiche non. Hanno ancora prodotto un movimento o un’ampia protesta pubblica contro l’organizzazione.

Negli ultimi due giorni, gli attacchi all’ingrosso di vari dispositivi di comunicazione hanno suscitato un’ampia solidarietà nei confronti dei feriti. Le voci hanno invocato “l’unità nazionale” in vista dell’attacco che viene visto come un duro colpo per tutto il Libano e non solo per Hezbollah e che la guerra, se dovesse scoppiare, richiederebbe l’arruolamento di tutti cittadini libanesi per proteggere la patria.

Hassan Nasrallah è ben consapevole delle difficoltà del Libano nell’affrontare attacchi che causano numerose vittime. Ieri, nel suo discorso, ha ringraziato le squadre mediche e gli ospedali per il loro immenso contributo. Ha anche ringraziato l’Iran e la Siria per aver aperto i loro ospedali ai pazienti libanesi e l’Iraq per la rapida spedizione di farmaci e attrezzature mediche.

Ma ha anche voluto precisare che ‘la guerra pesante e senza precedenti’ contro il Libano non cambierà la politica dell’organizzazione, nonostante il fatto che l’attacco abbia ‘superato tutte le linee rosse’. “

I commentatori libanesi si sono affrettati a descrivere gli attacchi con i cercapersone e con la radio come quelli che, secondo le parole del commentatore dell’opposizione Mounir Rabih, hanno “schiacciato l’equazione di risposta” e “intrappolato” Hezbollah.

La trappola a cui si riferisce consiste nell’entrare in una guerra che minerebbe la strategia che guida il coinvolgimento di Hezbollah nella guerra di Gaza, che consiste principalmente nel sostenere Hamas senza precipitare in una guerra totale.

Secondo questa interpretazione, d’ora in poi non si sparerà più in risposta agli spari, non si colpiranno più bersagli simili, non si colpiranno più i civili o ci si asterrà da essi, né si cercherà di produrre omicidi mirati.

Giovedì Nasrallah ha respinto questa interpretazione. Non solo ha ammesso che Hezbollah non ha la tecnologia per produrre una risposta adeguata all’attacco israeliano, ma si è anche astenuto dall’elaborare il ‘quando, dove e come’ della risposta. Si è accontentato della vaga promessa che ‘arriverà’ ma dalle sue parole si può dedurre che non intende lanciare una guerra totale.

Una guerra del genere non solo coinvolgerebbe Hezbollah, ma costringerebbe l’Iran a fornire a Hezbollah un involucro protettivo che includa un supporto militare diretto (non solo aiuti logistici o retorici). L’Iran ha voluto evitare una situazione del genere e ha costruito l’”anello di fuoco’ in modo che i suoi proxy forniscano il fuoco e prendano il fuoco al posto dell’Iran stesso, in ognuno dei fronti locali.

L’Iran preferisce tenere per sé i propri missili e droni nel caso in cui venga attaccato direttamente.

Quindi, la scelta dell’Iran e di Hezbollah di attenersi all’“equazione di risposta” lascia a Israele il compito di decidere se e quando iniziare una guerra importante. E visto il comportamento di Hezbollah, Israele dovrà anche occuparsi della legittimità internazionale e interna di tale guerra finché Hezbollah non fornirà un motivo per iniziarla.

Tuttavia, l’assenza di una risposta da parte di Hezbollah avrà ripercussioni non solo sul suo status danneggiato, ma anche sul resto dei proxy dell’Iran e soprattutto sull’Iran stesso. Finora Hezbollah è stato il coordinatore e il pianificatore delle attività dei proxy, con uno status di “leader supremo” non inferiore a quello della Forza Quds dell’Irgc.

Un confronto esteso con Israele significherebbe non solo il fallimento della strategia di un fronte a sostegno di Hamas: una guerra totale potrebbe portare a tagliare fuori Gaza e a concentrare la guerra sul Libano e oltre. La fine di questa guerra non dipenderà più da un cessate il fuoco a Gaza, ma dalle circostanze che si svilupperanno in Libano e nell’intera regione.

Ma questo non è un dilemma che riguarda solo Hezbollah o l’Iran. Israele potrebbe trovarsi in una situazione in cui la sua superiorità militare dovrà far fronte alle pressioni americane e ad altre misure internazionali che potrebbero essere adottate nei suoi confronti, come un embargo sulle armi o sanzioni da parte del Consiglio di Sicurezza.

Hezbollah, come Israele, è entrato in guerra a Gaza senza una strategia per il giorno dopo la guerra. Ma a differenza di Israele, che si è posto l’obiettivo di distruggere Hamas, eliminare le minacce che incombono sulle comunità di confine di Gaza, restituire gli ostaggi a Israele e, questa settimana, riportare in sicurezza i residenti del nord nelle loro case, Nasrallah ha un solo obiettivo: fermare la guerra a Gaza a condizioni stabilite congiuntamente da Israele e Hamas, senza il coinvolgimento di Hezbollah o dell’Iran.

Con questo obiettivo, Hezbollah non è tenuto a fare aggiustamenti strategici e può presumere che il giorno dopo assomiglierà al giorno prima, in cui la deterrenza reciproca e l’equilibrio della minaccia tra lui e Israele sono stati preservati.

Nasrallah ha chiarito questo principio nel suo discorso, impegnandosi a non abbandonare il fronte di sostegno nonostante i messaggi ufficiali e non ufficiali che ha ricevuto, secondo i quali, se manterrà il fuoco contro Israele, se taglierà fuori il Libano da Gaza, una guerra totale contro di lui sarà scongiurata.

Nasrallah è stato chiaro e deciso. ‘La nostra risposta è in nome delle vittime e dei feriti, il fronte libanese non si fermerà finché non cesserà l’aggressione a Gaza, a prescindere dal sacrificio, dai risultati e dall’orizzonte’. Oltre a questo impegno, Nasrallah non promette nulla.

Qualsiasi mossa diplomatica o piano strategico, come l’attuazione della Risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, la demarcazione definitiva del confine terrestre tra Israele e Libano o il mantenimento delle forze di Hezbollah dall’altra parte del fiume Litani, saranno discussi, se mai, dopo la guerra a Gaza e non possono far parte delle condizioni del cessate il fuoco in Libano.

È Israele che deve definire una strategia per il giorno successivo alla guerra, non solo a Gaza ma anche in Libano. La strategia dovrà dare corpo all’idea di un ritorno a casa sicuro per i residenti del nord di Israele. Infatti, a differenza delle sue aspirazioni a Gaza, Israele non ha definito come obiettivi di guerra il “rovesciamento dell’infrastruttura del terrore” in Libano, la distruzione di Hezbollah o il suo disarmo.

Israele parla di eliminare la minaccia tattica in Libano, ma non di distruggere i missili a lunga gittata o i droni, né di allontanare Hezbollah dal potere politico o di negargli il controllo civile in Libano. In altre parole, Israele sta adattando i suoi desideri alla realtà libanese e su questa base definisce la minaccia con cui dovrà continuare a convivere come una minaccia che forse convincerà i residenti a tornare a casa e a sentirsi al sicuro.

Supponendo che Israele non abbia intenzione di generare una nuova realtà che gli imponga di rianimare il “Grande Oranim” della prima guerra in Libano o anche il piano del piccolo Oranim e di ristabilire la zona di sicurezza.

Nasrallah si è quasi sfregato le mani dalla gioia quando ha parlato del rapporto secondo cui il capo del Comando Nord dell’Idf, il Maggiore Generale Uri Gordin, avrebbe dichiarato che l’Idf è pronta a stabilire una zona di sicurezza in Libano.

‘Oggi cerchiamo i loro carri armati con torce e candelabri, ma quando ci raggiungeranno, saranno i benvenuti. Vedremo questa minaccia come l’opportunità storica che desideriamo’, ha detto Nasrallah.

Per fugare ogni dubbio, si è premurato di sottolineare che anche una simile zona di sicurezza non impedirà a Hezbollah di sparare nel territorio israeliano. Ma non c’è bisogno di affidarsi agli avvertimenti di Nasrallah; sarebbe saggio studiare gli archivi dei 18 anni di occupazione del Libano meridionale da parte di Israele”.

Il ministro di comodo

Le grandi manovre di Netanyahu sono anche sul fronte interno. Obiettivo: eliminare ministri scomodi nonché potenziali competitor per la leadership del Likud. Di cosa e di chi si tratti lo chiarisce molto bene, sempre su Haaretz, Mordechai Gilat.

Scrive Gilat: “Dove voleva andare a parare Benjamin Netanyahu con il suo ultimo tentativo di costringere Yoav Gallant a lasciare l’incarico per mettere Gideon Sa’ar al suo posto come ministro della Difesa?

Ecco una possibile risposta: Il Primo ministro riponeva le sue speranze in una continuazione della guerra limitata nel sud e nel nord, ma con un partner più accomodante. Sa’ar è molto più gradito a Netanyahu, soprattutto dopo che ha dichiarato la sua opposizione a un accordo sugli ostaggi, ha segnalato il suo sostegno a una guerra di logoramento che potrebbe durare anni fino alla vittoria totale e perché l’opposizione all’evasione della leva ultraortodossa non lo preoccupa molto. Sa’ar sostiene una guerra di scelta, anche se sa che continuare la guerra ucciderà gli ostaggi.

Sabato sera, Sa’ar ha dichiarato che avrebbe rifiutato l’offerta di ricoprire il ruolo di ministro della Difesa, vista l’escalation nel nord del paese. Non è chiaro se entrerà comunque a far parte del governo.

Le famiglie degli ostaggi, che Netanyahu ignora, comprendono perfettamente che l’ingresso di Sa’ar nel governo potrebbe comportare l’esecuzione di coloro che stanno marcendo nei tunnel di Hamas. Con assoluta giustizia, non credono a una sola parola del primo ministro.

Gettano via i tranquillanti che offre. Capiscono che se qualcuno dei figli di Netanyahu si trovasse sulla linea di tiro nei tunnel della morte di Gaza – o i figli di Yariv Levin, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, Arye Dery, Moshe Gafni, Israel Katz e Chaim Katz – gli ostaggi sarebbero già a casa. I ministri corrotti avrebbero ostacolato le decisioni del gabinetto della morte.

Ecco una seconda possibile risposta: Netanyahu sta puntando a una disastrosa guerra regionale. Lo fa con la chiara consapevolezza che una guerra del genere potrebbe portare alla distruzione di migliaia di case, basi militari, edifici pubblici, all’annientamento di città, kibbutzim e città in via di sviluppo e alla distruzione del Terzo Tempio. Sa che una guerra del genere potrebbe portare il paese alla rovina, eppure non ha fretta di fermare la follia ponendo fine alla guerra nel sud.

Molti mi ricordano che un tempo Netanyahu era l’adulto responsabile del governo, l’uomo che scappava dalle guerre e stava attento a non accendere un fuoco se non ce n’era bisogno. Una volta era vero, ora non più. Oggi rischia di condurre Israele in una guerra regionale che si preannuncia disastrosa: centinaia, forse migliaia, di civili moriranno, centinaia di soldati torneranno nelle bare, migliaia di feriti invaderanno gli ospedali, la distruzione che abbiamo visto a Gaza si riprodurrà a Tel Aviv, Gerusalemme, Haifa, Ramat Gan e altre città. I centri urbani diventeranno vere e proprie rovine.

Cosa lega queste due terribili possibilità? Qual è il loro vero denominatore comune?

Ecco la risposta che è difficile da evitare: Si tratta di un altro tentativo di Netanyahu di evitare il processo penale, sferrando così un colpo al valore più alto di uno stato di diritto, ovvero l’uguaglianza davanti alla legge. La guerra è un altro disperato tentativo del primo ministro di rimandare la sua deposizione all’inizio di dicembre a una data lontana e sconosciuta.

La nube della condanna penale, che potrebbe farlo finire nella stessa cella della prigione di Maasiyahu occupata dall’ex Primo ministro Ehud Olmert, aleggia su di lui. Lo spaventa. Non mi stupirei quindi se presto, con l’aggravarsi della situazione nel nord, Netanyahu chiedesse al tribunale di rinviare nuovamente la sua testimonianza. È in corso una grande guerra, affermerà, e io non sono libero di testimoniare – devo essere lì per guidare lo sforzo bellico”.

Così Gilat. Gira che ti rigira, si torna sempre a lui: Benjamin Netanyahu. L’uomo per cui “finché c’è guerra c’è speranza” di farla franca.

PS L’ex direttore della Cia Leon Panetta ha definito l’attacco mirato di Israele ai terroristi di Hezbollah la scorsa settimana “una forma di terrorismo” in un’intervista alla Cbs domenica. Alla domanda se pensasse che Israele dovesse essere condannato per l’operazione, ha detto, “Penso che sarà molto importante per le nazioni del mondo avere una discussione seria”.

Terrorismo. Di Stato. Impunito.