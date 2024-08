Pensionato aggredito in Russia per aver dato degli assassini ai mercenari Wagner

globalist Modifica articolo

11 Agosto 2024

ATF

“Mi dispiace essere nato in un Paese dove non c’è rispetto per la persona.” Queste le parole amare di un vecchio pensionato di Mosca, vittima di un’aggressione in autobus. Qualcosa in più della cronaca di un atto di teppismo, e questa brutta storia si inserisce in una storia personale, quella del pensionato, con radici nella repressione sovietica.

Ricostruiamo i fatti sui quali, a Mosca, è stato aperto un procedimento penale per teppismo contro i due uomini che hanno aggredito il pensionato.

Dmitry Grinch, 87 anni, era su un autobus la sera del 9 agosto. All’improvviso, davanti a tanti testimoni, due uomini hanno iniziato a insultare il pensionato, definendolo “fascista”, poco dopo che l’autobus aveva superato il memoriale ai mercenari della Wagner PMC, in via Varvarka. Agli uomini sembrava che Grinch avesse definito “assassini” i combattenti del PMC. In realtà, pare che l’anziano rincorresse pensieri del passato della sua famiglia, vittima del potere sovietico.

Sta di fatto che i due hanno picchiato e spinto con forza il pensionato fuori dall’autobus, torcendogli le mani. E lo hanno consegnato a un agente di polizia.

L’accaduto è stato registrato in video da uno dei passeggeri dell’autobus. Il filmato mostra uno degli uomini colpire Grinch al petto, e uno dei passeggeri dell’autobus cercare di intervenire in difesa del pensionato.

Alla fine, la polizia ha fermato sia Grinch che gli aggressori. Al dipartimento di polizia, gli aggressori hanno scritto una dichiarazione contro il pensionato, ma l’uomo è stato rilasciato senza che venisse redatto un protocollo. L’avvocato del pensionato, Oscar Cherdzhiev, ha invece espressamente chiesto che a tutela della vittima dell’aggressione la polizia aprisse un procedimento penale contro gli aggressori.

Il pensionato ha ricostruito: “Stavo tranquillamente sull’autobus per raggiungere la clinica di Kropotkinskaya. All’improvviso i due, pare padre e figlio, mi hanno ordinato di seguirli ‘alla Lubjanka’.” La Lubjanka è stato il famigerato edificio sede dei Servizi al tempo dell’Unione Sovietica.

La polizia ha promesso di condurre un’indagine entro tre giorni. “Se ci viene rifiutato di avviare un procedimento penale – ha detto il legale del pensionato – allora faremo appello contro il rifiuto all’ufficio del procuratore e se necessario andremo oltre. Non ci fermeremo. Domani Dmitry Pavlovich si sottoporrà a una visita medica per documentare i danni del pestaggio”, ha detto Cherdzhiev.

In un’intervista, Grinch ha ribadito che “non ha disonorato nessuno”. “Ricordavo solo che nel 1937 tutti i miei parenti sono stati fucilati.”

In effetti, nel 2021, un video con i ricordi del pensionato era stato pubblicato dal Museo di Storia del Gulag di Mosca nell’ambito del progetto “My Gulag.” Il padre del pensionato, Pavel Grinchiy, lavorava come capo del dipartimento di pianificazione della flotta aerea civile. Durante un viaggio d’affari a Khabarovsk, fu arrestato. Accusato di spionaggio per il Giappone, venne fucilato nel 1938.

Dopo l’arresto di suo padre, Dmitry Grinchiy e sua madre rimasero a Mosca ma si nascosero da un possibile arresto. Grinch ha saputo del suo vero cognome solo all’età di 15 anni. Allo stesso tempo, ha appreso che suo padre era stato dichiarato “nemico del popolo.”

Grinch ora non sa perché è stato aggredito: “Mi hanno picchiato ai reni, non riuscivo a respirare. Mi hanno colpito al petto con una gomitata.”