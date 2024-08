Gli occhi israeliani sono puntati sull'Iran, ma Israele sta diventando come l'Iran

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

6 Agosto 2024 - 20.29

Il titolo ha una forza dirompente. Come l’analisi che lo sostiene. Gli occhi israeliani sono puntati sull’Iran, ma l’Iran è già qui In grassetto è il titolo che Haaretz fa all’analisi di Odeh Bisharat.

Argomenta Bisharat: “L’Israele guidato da Benjamin Netanyahu sembra aver perso la testa. Il messaggio che arriva dall’ufficio del Primo Ministro è una guerra di tutti contro tutti. Il suo comportamento da quando è tornato da Washington è quello di un uomo che ha perso le ultime vestigia del suo giudizio e qualsiasi legame con la realtà. L’atmosfera magica dell’America e il culto della personalità di cui ha goduto lo hanno accecato.

Certo, Netanyahu non era un modello di saggezza, moderazione e giudizio nemmeno quando è arrivato lì. Ma in America ha perso gli ultimi residui delle qualità necessarie a un leader responsabile della pace e del benessere di milioni di persone.

E se si aggiunge il ritorno/infiltrazione di suo figlio Yair, che ora è tornato nel seno della sua famiglia, il limite è il cielo. Il Primo ministro non ascolta più nessuno e fa semplicemente quello che gli pare.

Non ha permesso ai negoziatori degli ostaggi di andare in Qatar e quando li ha lasciati andare al Cairo questa settimana, è stato solo per la cronaca. Sono andati, hanno avuto delle riunioni e sono tornati. Si sono dimenticati solo una cosa: di condurre effettivamente i negoziati.

Con gli occhi ben aperti, sfida il destino e mette delle mine nei negoziati per riportare a casa gli ostaggi. I suoi subordinati, che apparentemente non sono d’accordo con lui, hanno assassinato l’alto funzionario di Hamas Mohammed Deif e successivamente il leader di Hamas Ismail Haniyeh, quest’ultimo in territorio iraniano. Questa operazione è stata un chiaro invito all’Iran a rispondere e ad aprire le porte dell’inferno.

In seguito all’assassinio di Haniyeh, il Magg. Gen. (res.) Amiram Levin ha scritto su X: “Follia. I funzionari della Difesa avrebbero dovuto opporsi con veemenza”.

Il problema è che ciò che Levin vede chiaramente, non lo vedono molti israeliani onesti, compresi – anzi, soprattutto – coloro che occupano posti chiave nel governo. Non vedono la stretta connessione tra le incursioni delle milizie dell’ala messianica/dittatoriale del governo nella base militare di Sde Teiman e nel tribunale militare di Beit Lid e l’ondata di omicidi. Il primo alimenta il secondo e viceversa.

Netanyahu sta sfruttando al massimo i “successi” dell’esercito per attuare il suo piano di continuare la guerra. Sa che gli omicidi sono popolari tra gli israeliani e sa che mettono in imbarazzo i suoi rivali politici, che si oppongono non perché sono troppo affezionati ai palestinesi, ma per paura che portino a un esito negativo.

Gli avversari di Netanyahu, sia nella vita civile che nell’esercito, non hanno una spina dorsale abbastanza forte da dire che questi omicidi, anche se sono molto popolari, non fanno altro che prolungare la guerra, precludere qualsiasi possibilità di riportare a casa gli ostaggi, portare a una guerra regionale e mantenere i messianisti al potere.

Tutto questo non è terribilmente complicato. Anzi, è molto chiaro. Da un lato, abbiamo assassinii grandiosi accompagnati da un’atmosfera da fine del mondo. Dall’altro lato, abbiamo la disintegrazione di ciò che resta dello stato di diritto in questo paese. Le due cose vanno di pari passo.

Chiunque, in questo momento, voglia continuare la guerra perché ancora furioso per l’attacco di Hamas del 7 ottobre, deve sapere che sta consegnando il paese su un piatto d’argento al ministro di estrema destra Itamar Ben-Gvir. Chiunque voglia sconfiggere Netanyahu deve dire pubblicamente che gli assassinii, le provocazioni all’Iran e la continuazione della guerra porteranno a un cambiamento totale del nostro sistema di governo.

Che belle cose vedremo! I nostri “eroi” torneranno dal campo di battaglia coronati di allori e saranno accolti da un perfetto colpo di stato contro il nostro sistema di governo. Non si tratta di speculazioni folli, ma della realtà che si sta delineando.

Nel frattempo, ci saranno sempre più incursioni come quella di Sde Teiman. E i leader dei coloni, che hanno incupito la vita dei palestinesi, passeranno a incupire la vita degli israeliani e ad epurare i ranghi del mondo accademico, dei ministeri, del sistema giudiziario, degli ospedali, del sistema educativo e, naturalmente, del ministero delle Finanze.

Mentre tutti gli occhi sono puntati sull’Iran, Israele ne sta diventando un’altra versione”.

Così conclude Bisharat. Così stanno le cose. Ma i pasdaran d’Israele in Italia fanno finta di non vederlo. O non lo vedono proprio, obnubilati come sono dalla difesa, senza tentennamenti, dell’”unica democrazia in Medio Oriente”. Una democrazia violentata dagli etnocratici al potere. Ha ragione Bisharat. Gerusalemme è già come Teheran.