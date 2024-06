Israele, i veri propositi dei ministri fascisti

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

30 Giugno 2024 - 17.08

Sono loro a dettar legge. La “legge” dei coloni. La “legge” di chi intende la guerra come opportunità “messianica” per realizzare il disegno della Grande Israele dal “mare (Mediterraneo) al fiume (Giordano). Benjamin Netanyahu è il cinico Primo ministro che pur di mantenersi in vita (politica), ha assecondato le richieste più estreme dei suoi ministri più estremisti. Israele è ostaggio dei fascisti al governo. Il loro nome? Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir.

Resa dei conti

Annota su Haaretz Zehava Galon, già leader del Meretz, la sinistra laica e pacifista israeliana: “Sia il New York Times che Amnon Abramovich della televisione Channel 12 hanno pubblicato venerdì una registrazione del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. Tra le rovine fumanti che ha lasciato dell’economia israeliana, ha promesso ai coloni che il governo sta portando avanti un’annessione nascosta della Cisgiordania che sarà drammatica e irreversibile. Il Primo ministro Benjamin Netanyahu, ha aggiunto, è “con noi fino in fondo”.

La registrazione è stata resa pubblica grazie all’eccellente lavoro di Peace Now; uno dei suoi attivisti ha registrato di nascosto Smotrich. Ma Smotrich non nasconde le sue intenzioni: il suo portavoce ha confermato le notizie. Ne è orgoglioso.

Questo governo può blaterare che “insieme vinceremo” e lamentarsi che questa è una “conversazione del 6 ottobre” fino a quando le mucche non torneranno a casa. Ma il massacro nel sud di Israele del 7 ottobre, il peggior fallimento nella storia di Israele, non ha causato in loro un momento di rammarico o un rimorso di coscienza per il percorso di distruzione verso il quale hanno indirizzato la società israeliana. È facile dimenticarlo in mezzo a tutte le richieste della destra di “smaltire la sbornia”, ma quello che stiamo vivendo non è la politica della sinistra, ma il chiaro risultato di una politica pienamente di destra. E negli ultimi mesi questo è diventato molto chiaro. Eppure, nessuno di quei geni che guidano il Paese prova il benché minimo rimorso. Non c’è stato alcun “ricalcolo del percorso”. Continuano a fare quello che sanno. Gli israeliani farebbero bene ad allacciare le cinture di sicurezza e a tenersele strette.

Siamo in un momento pericoloso. Si stanno prendendo decisioni che potrebbero determinare il nostro futuro per gli anni a venire. Tuttavia, le persone che prendono queste decisioni non lo fanno per gli interessi di Israele, ma per gli interessi dell’impresa di insediamento. E questi interessi, come abbiamo appreso il 7 ottobre, non si sovrappongono a quelli nazionali.

Di conseguenza, e proprio a causa del traumatico fallimento della loro politica, il colore è tornato sulle guance dei ministri. È il momento migliore della loro vita.

Questo perché l’impresa degli insediamenti è fondamentalmente metafisica. Per questo governo la sua crescita è molto più importante della situazione degli israeliani in generale. Per questo governo non esiste il nord. E nemmeno il sud.

Da mesi, decine di migliaia di israeliani vivono in alberghi, sradicati dalle loro vite, vivendo alla giornata. Ma questo non preoccupa il governo, perché sono israeliani, non coloni. E sono meno importanti della costante diffusione di avamposti in cima alle colline in Cisgiordania e dell’aperta speranza di ricostruire gli insediamenti nella Striscia di Gaza. Siamo in un momento pericoloso, ma l’opposizione è spaventosamente indifferente a ciò che sta accadendo. La destra non calcia in una porta sguarnita, ma in una porta abbandonata. Netanyahu pone dei test di fedeltà e tutti i partiti si mettono sull’attenti. Si rifiuta di impedire un piano postbellico per Gaza, ma i leader dell’opposizione Yair Lapid, Benny Gantz e Yair Golan si limitano a mugugnare, mentre i capi di altri due partiti di opposizione, Gideon Sa’ar e Avigdor Lieberman, gli fanno da sponda a destra.

Nessuno nell’opposizione osa pronunciare le parole “due Stati”. È come se questa fosse la politica delirante, piuttosto che la folle ipotesi che sia possibile “gestire il conflitto”, “restringere il conflitto” o fare qualsiasi altra cosa che non sia la sua risoluzione.

Eppure, la verità evidente rimane la stessa: questo Paese non ha futuro senza una soluzione diplomatica. Senza giustizia per i palestinesi, non avremo giustizia nemmeno noi. Se loro non hanno sicurezza, non l’avremo nemmeno noi.

Il 7 ottobre è stata una lezione terrificante sui limiti della forza. Terrificante perché chiaramente non c’era nessuno ad ascoltare. Tutti erano occupati ad ossessionarsi sulla questione di quante unità dell’esercito fossero state dirottate dal confine gazawi alla città cisgiordana di Hawara, come se la storia fosse la ridicola sukkah che un parlamentare di estrema destra ha costruito lì piuttosto che l’impresa di insediamento in sé.

Il 7 ottobre c’erano 35 battaglioni dell’esercito in Cisgiordania e solo tre lungo il confine con Gaza. Questo è successo perché la destra ci ha venduto una favola chiamata “insediamenti uguale sicurezza”.

In realtà, Israele ha protetto gli insediamenti, non viceversa. Ed è impossibile proteggere i confini di decine di insediamenti, insieme a tutte le roulotte costruite dagli accaparratori di terre kahanisti, senza che le truppe vengano da qualche parte. Hanno dato truppe agli avamposti degli insediamenti di Evyatar, Havat Maon e Givat Lahava, e solo il confine di Gaza è rimasto senza nulla.

Ancora oggi, la destra continua a offrirci illusioni, come se non avessimo pagato un prezzo terribile per averle. Non viviamo in un cartone animato. Le dimensioni dell’esercito sono limitate, così come il numero di missioni che può svolgere efficacemente. Il nostro controllo sulla Cisgiordania comporta un carico intollerabile per le forze armate, e il controllo militare su Gaza non farebbe che aumentarlo.

E la soluzione della destra a questa carenza di personale? Chiede ai laici di dare ancora di più. Le cose non possono andare avanti così. I nostri amici all’estero ci vedono come un Paese che sta commettendo un suicidio nazionale. La soluzione dei due Stati è sul tavolo, accompagnata da una serie di incentivi da parte dei Paesi chiave del Medio Oriente.

Certo, questa soluzione richiederebbe che non fossimo presenti in ogni collina e valle della Cisgiordania. L’opinione pubblica se ne farà una ragione. Soprattutto se questo significa che l’esercito può dispiegarsi lungo un unico confine riconosciuto. Invece di rafforzare gli psicopatici di Hamas, abbiamo l’opportunità di rafforzare le persone che per anni hanno mantenuto un coordinamento di sicurezza con noi, coordinamento che ha salvato la vita di centinaia di israeliani.

Il 1° luglio, migliaia di israeliani si riuniranno nell’Arena Menora Mivtachim di Tel Aviv per una delle più grandi dimostrazioni di forza del campo della pace degli ultimi anni. Di fronte al balbettio dell’establishment politico, vedere la società civile sollevarsi ispira ottimismo.

Un vasto gruppo di israeliani si rifiuta di tacere. Vede ciò che la destra ha da offrire – una Gaza distrutta, affamata, sanguinante e un nord in fiamme – e non è più disposto a tollerarlo. Vede gli ostaggi che ancora languono a Gaza e si rifiuta di abbandonarli ancora una volta. Si è svegliata. Anche voi dovreste svegliarvi”.

Il vero obiettivo: la giudeizzazione della Cisgiordania

Di grande interesse è l’analisi, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, di Noa Limone: “Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich può essere un messianista delirante, ma ha capito bene una cosa fondamentale: la guerra nella Striscia di Gaza è essenzialmente una guerra per il futuro della Cisgiordania e dei suoi coloni. Un accordo per riportare a casa gli ostaggi e porre fine alla guerra potrebbe essere il motore per avviare un processo diplomatico con i palestinesi.

Per Smotrich e compagnia, questo sarebbe un disastro. Ecco perché lui e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir si sono opposti con coerenza e veemenza a qualsiasi accordo. È anche per questo che vogliono vedere Gaza distrutta e occupata. In una conferenza delirante di questo mese, Smotrich ha detto a un pubblico di coloni (secondo il New York Times, che ha ottenuto una registrazione del discorso) che il governo sta procedendo con un cambiamento irreversibile nel modo in cui viene gestita la Cisgiordania – un cambiamento che trasferirebbe il controllo del territorio dall’esercito ai civili, cioè ai coloni. Un’occupazione militare “temporanea” diventerebbe così un’annessione civile permanente.

Questo darebbe ai coloni il pieno controllo sulle costruzioni negli insediamenti e un migliore controllo sulle demolizioni delle case palestinesi. Inoltre, si assicurerebbe che il bilancio della difesa includa un finanziamento massiccio per la protezione degli insediamenti. Lo scopo del cambiamento, come ha detto Smotrich, è quello di impedire definitivamente qualsiasi possibilità di creare uno Stato palestinese. Vi dico che è mega-drammatico”, ha detto. “Tali cambiamenti modificano il DNA di un sistema”. Ha anche detto che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu è a conoscenza del piano e sta cooperando pienamente con esso.

Smotrich ha ragione nel dire che la guerra è legata al futuro della Cisgiordania. Ma chiunque non condivida la sua visione del mondo razzista, messianica ed estremista deve trarre da questo legame la conclusione opposta: che dobbiamo raggiungere un accordo con Hamas, riportare a casa gli ostaggi, fermare la guerra e avviare un processo diplomatico. Tale processo sarà lungo e comporterà dolorose concessioni, ma è l’unica speranza che abbiamo.

Questa è anche l’opzione che la maggior parte dei residenti di Gaza preferisce. Secondo un sondaggio AWRAD pubblicato questo mese, il 77% di loro è favorevole alla soluzione dei due Stati (rispetto al 39% dei palestinesi della Cisgiordania). L’84% dei gazawi è favorevole a un passo significativo verso la creazione di uno Stato palestinese accanto a Israele (rispetto al 51% dei residenti in Cisgiordania). L’unica alternativa è un governo militare a Gaza, che trasformerebbe i soldati israeliani in bersagli facili. E sarebbe così per anni. I soldati sarebbero il bersaglio della guerriglia, proprio come in Libano o in Vietnam.

In questa situazione, nessun attore arabo internazionale verrebbe in nostro aiuto e Hamas troverebbe facile ricostruirsi, beneficiando di un serbatoio senza fondo di nuove reclute disperate per le sue fila. In un altro sondaggio di Khalil Shikaki, pubblicato di recente, l’80% dei gazawi ha dichiarato che un parente è stato ucciso o ferito in questa guerra.

Questa opzione comporterebbe anche un’alta probabilità di guerra nel nord, una recrudescenza in Cisgiordania e una minaccia reale ai nostri accordi di pace con la Giordania e l’Egitto. Inoltre, la sua implicazione pratica è che gli ebrei diventerebbero una minoranza in un Paese che comprende sia una Gaza annessa che una Cisgiordania annessa. Ogni israeliano dotato di cervello che non sia stato illuso dalle fantasie dell’estrema destra sulla scomparsa dei palestinesi deve capire che la prima opzione – un accordo per riportare a casa gli ostaggi e avviare un processo diplomatico – è in realtà l’unica opzione. È anche quella che dà un vero significato alla frase “vittoria su Hamas”, perché per questa organizzazione terroristica assassina, proprio come per Smotrich, Ben-Gvir e Netanyahu, il vero nemico è una soluzione diplomatica”.