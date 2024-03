A Porto Empedocle, gli artisti di Farm Cultural Park colorano l'hotspot

globalist Modifica articolo

20 Marzo 2024 - 12.27

ATF

A volte, il colore cambia le cose, anche in una situazione drammatica, quando si cerca la strada per cambiare in meglio la vita. Un esempio è a Porto Empedocle, dove gli artisti della Farm Cultural Park sono al lavoro per dare colore alle casette dell’hotspot di Porto Empedocle, dove sbarcano i migranti e i profughi arrivati inizialmente a Lampedusa, magari dopo drammatici salvataggi.

Le costruzioni recentemente realizzate nel paese di Andrea Camilleri hanno iniziato a colorarsi. L’intervento, grazie ad un accordo stipulato a dicembre, quando, con l’autorizzazione del ministero dell’Interno, venne firmato un protocollo d’intesa fra la prefettura e la Farm Cultural Park di Favara, una realtà culturale conosciuta nel mondo ancor più che in Italia.

L’obiettivo è migliorare gli ambienti di accoglienza dei migranti che verranno momentaneamente ospitati nella struttura di contrada Caos. Il colore stimola sensazioni positive e fiducia. Contribuisce a lenire le ferite psicologiche provocate da vicende violente e traumatiche. E poi, il colore è un segno tangibile di accoglienza.