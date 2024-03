Biden promette di aiutare Gaza e accusa Trump di essersi inchinato a Putin

globalist Modifica articolo

8 Marzo 2024

Joe Biden ha confermato una nuova missione statunitense per fornire aiuti a Gaza e ha ripetutamente preso di mira Donald Trump nel suo discorso sullo stato dell’Unione di giovedì, offrendo un’anteprima puntuale delle elezioni generali di novembre.

L’annuncio più significativo di Biden è arrivato verso la fine del suo discorso durato circa un’ora, quando ha confermato che l’esercito americano avrebbe creato un “molo temporaneo nel Mediterraneo, sulla costa di Gaza” in grado di ricevere grandi spedizioni di acqua, cibo e medicine. Biden ha promesso che la missione non comporterà lo schieramento di truppe americane sul terreno e faciliterà una significativa infusione di rifornimenti a Gaza.

Pur ribadendo la sua fiducia nel diritto di Israele a difendersi da Hamas, Biden ha condannato la crisi umanitaria a Gaza, dove più di 30.000 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi aerei israeliani.

“A Israele dico questo: l’assistenza umanitaria non può essere una considerazione secondaria o una merce di scambio. Proteggere e salvare vite innocenti deve essere una priorità”, ha affermato Biden. “Guardando al futuro, l’unica vera soluzione alla situazione è una soluzione a due Stati nel tempo”.

Il tono generale del discorso di Biden, che ha segnato il suo ultimo discorso sullo stato dell’Unione prima di novembre, è stato sorprendentemente combattivo, ma pieno di speranza. Biden ha ripetutamente invocato Trump riferendosi in modo derisorio al “mio predecessore” mentre criticava le opinioni dell’ex presidente su tutto, dalla politica estera alla riforma dell’immigrazione.

Aprendo le sue osservazioni con una solida difesa degli alleati degli Stati Uniti all’estero, Biden ha invitato il Congresso ad approvare maggiori finanziamenti per l’Ucraina nel contesto della sua guerra contro la Russia e ha condannato i recenti commenti di Trump sulla NATO.

Biden ha paragonato questo momento al 1941, quando gli Stati Uniti erano sul punto di entrare nella seconda guerra mondiale, e ha ripetutamente ricordato agli americani che “la storia sta guardando” come la nazione reagirà alle crisi che si stanno verificando in tutto il mondo. Riflettendo sulla violenza mortale vista in Campidoglio il 6 gennaio, Biden ha avvertito che la democrazia si trova di fronte a una minaccia fondamentale.

“Non era dai tempi del presidente Lincoln e della guerra civile che la nostra libertà e democrazia venivano attaccate in patria come lo sono oggi”, ha detto Biden. “Ciò che rende raro il nostro momento è che la libertà e la democrazia sono sotto attacco sia in patria che all’estero nello stesso momento”.

Biden ha poi accusato Trump di “inchinarsi” al presidente russo, Vladimir Putin, dopo che l’ex presidente ha detto che avrebbe permesso alla Russia di “fare quello che diavolo vuole” alle nazioni della Nato che non riescono a fornire contributi finanziari sufficienti all’alleanza.

“È pericoloso ed è inaccettabile”, ha detto Biden. “Il mio messaggio al presidente Putin, che conosco da molto tempo, è semplice. Non ce ne andremo. Non ci inchineremo. Non mi inchinerò”.

I membri repubblicani del Congresso, che erano seduti nell’aula della Camera mentre Biden pronunciava le sue osservazioni, di tanto in tanto si sono scagliati contro le critiche rivolte a Trump. All’inizio del suo discorso, Biden ha detto: “Il mio predecessore ha mancato al dovere presidenziale più fondamentale che ha nei confronti del popolo americano: il dovere di prendersi cura. Penso che sia imperdonabile”.

In un momento di tensione, la deputata Marjorie Taylor Greene, una repubblicana della Georgia di estrema destra, ha implorato Biden di pronunciare il nome di Laken Riley, uno studente universitario della Georgia che è stato assassinato da un immigrato privo di documenti.

Greene aveva consegnato a Biden un bottone con il nome di Riley mentre entrava nell’aula, e il presidente alzò il bottone mentre pronunciava il suo nome, anche se sembrava pronunciare male il suo nome. Biden ha poi espresso le sue condoglianze ai genitori di Riley e ha sottolineato la necessità di “cambiare la dinamica al confine”, dicendo: “Suggerirei rispettosamente che i miei amici repubblicani lo devono al popolo americano [per] portare a termine questo disegno di legge. Dobbiamo agire adesso”.

Anche mentre si scontrava con i repubblicani, Biden ha voluto dipingere una visione del suo potenziale secondo mandato. Ha notato che uno degli ospiti della first lady Jill Biden al discorso sullo stato dell’Unione era Kate Cox, una donna del Texas che è stata costretta a fuggire dal suo stato d’origine dopo che i tribunali hanno respinto le sue richieste di accedere alle cure per l’aborto.

“Se voi, popolo americano, mi inviate un Congresso che sostiene il diritto di scelta, vi prometto: ripristinerò il Roe v Wade come legge del paese”, ha detto Biden tra i forti applausi dei legislatori democratici presenti in aula.

Biden ha poi delineato altre promesse elettorali, tra cui la protezione della previdenza sociale e di Medicare, il divieto delle armi d’assalto e il contenimento del costo dei farmaci da prescrizione. Di fronte a un indice di gradimento basso e alle preoccupazioni diffuse per la sua età di 81 anni, Biden non ha perso l’occasione di contrapporre la sua visione del Paese a quella di Trump.

“Potrei non sembrarlo, ma sono in giro da un po’”, ha detto Biden, suscitando risate tra il pubblico. “Miei cari americani, il problema che la nostra nazione deve affrontare non è quanti anni abbiamo, ma quanti anni hanno le nostre idee? L’odio, la rabbia, la vendetta, la punizione sono le idee più antiche. Ma non si può guidare l’America con idee antiche che ci riportano solo indietro. Per guidare l’America, la terra delle possibilità, è necessaria una visione per il futuro e cosa si può e si deve fare. Stasera hai sentito il mio.”

Mentre l’America si prepara ad una lunga stagione elettorale generale che si prevede sarà aspramente combattuta e fortemente contestata, Biden ha otto mesi per convincere gli elettori a realizzare quella visione.

Biden in seguito si è confrontato direttamente con i membri repubblicani sulla questione dell’immigrazione, attaccandoli per aver bloccato l’accordo bipartisan sui confini e sulla sicurezza nazionale che si era bloccato al Senato il mese scorso. Mentre Biden accusava Trump di aver impedito l’approvazione del disegno di legge ordinando ai membri di opporsi, i repubblicani hanno iniziato protestare.

