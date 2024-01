Accadde oggi: 31 gennaio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

31 Gennaio 2024 - 01.19

ATF

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

1472 – Giuliano della Rovere, il futuro Papa Giulio II viene nominato vescovo di Losanna (Svizzera)

1504 – La Francia cede Napoli agli Aragonesi

1606 – Complotto della polvere da sparo: Guy Fawkes viene giustiziato per aver complottato contro il Parlamento e contro Giacomo I d’Inghilterra

1747 – A Londra apre la prima clinica per la cura delle malattie veneree

1776 – Alessandro Volta scopre il gas metano

1814 – Gervasio Antonio de Posadas diventa Direttore Supremo dell’Argentina

1849 – Il Regno Unito abolisce le Corn Laws

1876 – Gli Stati Uniti ordinano a tutti i Nativi Americani di trasferirsi nelle riserve

1892 – Norvegia: sulla collina di Holmenkollen, a Oslo, viene inaugurato il trampolino per il salto con gli sci

1917 – Prima guerra mondiale: La Germania annuncia che i suoi U-Boot si impegneranno nella Guerra sottomarina indiscriminata

1929 – L’Unione Sovietica esilia Leon Trotsky ad Alma Ata (nell’attuale Kazakistan)

1930 – La 3M mette sul mercato lo Scotch

1943 – Seconda guerra mondiale: ultime fasi della Battaglia di Stalingrado; il feldmaresciallo Friedrich Paulus e le truppe tedesche accerchiate nella parte meridionale della sacca di Stalingrado si arrendono alle forze sovietiche dell’Armata Rossa

1944 – Seconda guerra mondiale: le truppe statunitensi sbarcano sull’Atollo Kwajalein e su altre delle Isole Marshall in mano ai giapponesi

1946 – La nuova costituzione della Jugoslavia, modellata su quella sovietica, istituisce sei repubbliche costituenti (Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia)

1950 – Il presidente statunitense Harry S. Truman annuncia un programma per lo sviluppo della bomba all’idrogeno

1956 – Guy Mollet diventa Primo Ministro di Francia

1958 – L’Explorer I è il primo satellite artificiale statunitense lanciato in orbita con successo

James Van Allen scopre le Fasce di Van Allen

1963 – Il Friuli Venezia Giulia diventa regione autonoma a statuto speciale, come previsto dall’art. 116 della Costituzione Italiana

1966 – Viene inviata la prima sonda spaziale sovietica Luna 9 sulla Luna

1968 – Guerra del Vietnam: Continua l’Offensiva del Têt iniziata nella notte

Guerra del Vietnam: I Viet Cong attaccano l’ambasciata statunitense a Saigon

Nauru dichiara l’indipendenza dall’Australia

1971 – Programma Apollo: Gli astronauti dell’Apollo 14 partono per una missione sulla Luna

1973 – Il Senato della Repubblica italiana approva il nuovo Testo del libro dei codici. Vengono aboliti l’ergastolo e l’interdizione perpetua

1977 – Il presidente francese Valéry Giscard d’Estaing inaugura il Centre Pompidou di Parigi

1990 – Apre il primo McDonald’s di Mosca

Garry Kasparov conserva il titolo di campione del mondo di scacchi, battendo il compatriota Anatoly Karpov

1995 – Il presidente statunitense Bill Clinton autorizza un prestito di 20 miliardi di dollari al Messico per stabilizzarne l’economia

1996 – Un camion-bomba si schianta contro i cancelli della Banca Centrale di Colombo, nello Sri Lanka, uccidendo 86 persone e ferendone circa 1.400

1997 – La Brigata Alpina Cadore viene sciolta con una cerimonia in piazza dei Martiri a Belluno.

2001 – Nei Paesi Bassi una corte scozzese condanna un libico e ne assolve un altro per il loro ruolo nell’attentato al Volo Pan Am 103 che precipitò su Lockerbie nel 1988

2004 – Un gruppo vietnamita per i diritti delle vittime della guerra intenta una causa contro le aziende produttrici dell’Agente Arancio

2012 – La Toyota Corolla diventa l’auto più venduta della storia con 37,5 milioni di unità

2015 – Sergio Mattarella viene eletto 12° Presidente della Repubblica Italiana

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Nauru: Festa dell’indipendenza

Fiera di Sant’Orso ad Aosta

Santi di oggi

Sant’Abramo, vescovo di Arbela

Sant’Agostino Pak Chong-Won e cinque compagni martiri

Sant’Aidano di Ferns, (Máedóc o Medhoc di Ferns), vescovo

San Ciro di Alessandria, martire

Sant’Eusebio, monaco di San Gallo

San Francesco Saverio Maria Bianchi, barnabita

San Geminiano di Modena, vescovo, patrono di Modena

San Giovanni martire

San Giovanni Bosco, sacerdote

San Giulio di Orta, sacerdote

Santa Marcella di Roma, vedova

San Metrano, martire

San Nikita di Pečerska, vescovo di Novgorod

San Valdo, vescovo di Évreux

Santi Vittorino, Vittore, Niceforo, Claudio, Diodoro, Serapione e Papia, martiri

Beata Candelaria di San Giuseppe, fondatrice delle Suore carmelitane di Madre Candelaria

Beata Ludovica Albertoni, terziaria francescana

Beata Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie

Nati oggi 31 gennaio

Malika Ayane (1984) – Cantante italiana

Agostino Depretis (1813) – Politico italiano

Krizia (1925) – Stilista italiana

Mario Lanza (1921) – Tenore italiano

Thomas Merton (1915) – Religioso statunitense, monaco trappista, scrittore e saggista

Bernardo Provenzano (1933) – Boss mafioso

Fabio Quagliarella (1983) – Calciatore italiano

Franz Schubert (1797) – Compositore austriaco

Salvo Sottile (1973) – Giornalista e scrittore italiano

Justin Timberlake (1981) – Attore e cantante statunitense

Morti oggi 31 gennaio

Don Bosco (1888) – Sacerdote e santo cattolico italiano

Oskar Fischinger (1967) – Animatore e pittore tedesco, autore di cortometraggi d’animazione astratta

Alan Alexander Milne (1956) – Scrittore e sceneggiatore inglese, padre di Winnie The Pooh

Silvio Pellico (1854) – Patriota, scrittore e poeta italiano

Leonardo Sinisgalli (1981) – Poeta, ingegnere e pubblicitario italiano