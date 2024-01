Navalny messo per l'ennesima volta in isolamento nel carcere vicino al Circolo Polare Artico

globalist Modifica articolo

23 Gennaio 2024 - 12.22

ATF

Il dissidente verso il Cremlino incarcerato Alexei Navalny è stato messo in isolamento per 10 giorni in una prigione sopra il Circolo Polare Artico per “aver risposto in modo errato” a una guardia. Lo ha detto il suo portavoce.

Navalny, 47 anni, un ex avvocato salito alla ribalta più di dieci anni fa attaccando l’élite del presidente Vladimir Putin e dando voce ad accuse di vasta corruzione, è ora in una prigione a circa 60 km (40 miglia) a nord del circolo polare artico.

Kira Yarmysh, il suo portavoce, ha detto su X che era la 25esima volta che Navalny veniva messo in isolamento e che ha trascorso 283 giorni in tali condizioni.

Condannato a rimanere in prigione fino all’età di 74 anni con accuse che secondo il dissidente erano state inventate per tenerlo fuori dalla politica, Navalny ha detto lunedì di essere stato costretto ad ascoltare un cantante pop pro-Putin ogni mattina alle 5 del mattino dopo che nel carcere veniva suonato in russo l’inno nazionale.

Le autorità russe considerano Navalny un estremista fraudolento sostenuto dall’Occidente con l’obiettivo di migliorare la stabilità politica e seminare il caos nel paese più grande del mondo, cosa che lui nega.