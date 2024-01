Italia, Francia e Germania in missione comune per pacificare il Mar Rosso: ecco la proposta alla Ue

globalist Modifica articolo

22 Gennaio 2024 - 12.17

ATF

L’Italia, insieme a Francia e Germania, proporrà una missione comune per provare a risolvere le tensioni sul Mar Rosso. Ad annunciarlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che la proporrà al Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea, presieduto come di consueto dall’Alto Rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell.

”Insieme a Francia e Germania presenteremo oggi la proposta per una missione europea sul Mar Rosso che possa garantire con grande fermezza la sicurezza del trasporto e la libera circolazione marittima”.

L’obiettivo è quello di “proteggere le navi che attraverso il Mar Rosso esportano o importano. Serve una missione più larga, con più competenze. Sarà una missione difensiva ma armata. Faremo di tutto per difendere i nostri mercantili che esportano i nostri prodotti. Non possiamo obbligarli a fare il periplo dell’Africa. Dobbiamo impedire che ci siano danni per la nostra economia. Credo che riusciremo a convincere i nostri amici europei per una missione militare forte”.

“Non è semplice, ma l’obiettivo di due popoli e due Stati è da raggiungere assolutamente con grande impegno. Ci vorrà tempo, ma è l’unica soluzione se vogliamo risolvere la questione in quell’area. Israele deve riconoscere lo Stato palestinese e lo Stato palestinese deve riconoscere Israele. Questa è la soluzione per la quale stiamo lavorando con il G7, con gli Usa, con l’Europa”.