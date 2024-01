Il j'accuse di Ehud Barak: "Netanyahu, con lui alla guida, Israele è perduto"

globalist Modifica articolo

20 Gennaio 2024 - 16.09

ATF

Lui, Benjamin “Bibi” Netanyahu, lo conosce bene, di certo meglio di qualsiasi altro avversario del premier più longevo nella storia d’Israele. L’ultima sconfitta di Netanyahu nelle elezioni data 1999. E a sconfiggerlo fu, il soldato più decorato nella storia d’Israele: Ehud Barak. Lo fece sfidando “Bibi” sul suo stesso terreno: quello della sicurezza, ricordandogli in ogni dibattito televisivo, in ogni intervista o spot elettorale, che nell’esercito Netanyahu è stato suo subalterno, e dunque non ci provasse nemmeno a spiegare a lui come si combattono i nemici d’Israele. Ed oggi, per Barak il primo “nemico” d’Israele è colui che lo governa. Quello che affida ad Haaretz, è un messaggio drammatico circa il rifiuto di Netanyahu di accettare il piano americano per il “day after” a Gaza, l’inutilità del continuare la guerra e l’urgenza di elezioni politiche.

Cambiare registro. E governo.

Scrive Barak: “La guerra ha 15 settimane. Sul campo di battaglia, vediamo dimostrazioni di coraggio e sacrificio. In Israele, vediamo la disperazione, la sensazione che nonostante i successi delle forze di difesa israeliane, Hamas non è stato sconfitto e il ritorno degli ostaggi si sta allontanando.

Punti fermi 1. Israele deve eliminare la capacità di Hamas di governare la Striscia di Gaza e di minacciarci. 2. Israele non ha alcun interesse a rimanere a Gaza in modo permanente. 3. Gli abitanti di Gaza non stanno andando da nessuna parte. 4. È fondamentale identificare un organismo responsabile per assumere il controllo permanente e legittimo della Striscia una volta che le capacità di Hamas sono state eliminate.

Israele è uno Stato sovrano che agisce in conformità con i suoi interessi in questioni fondamentali per la sua sicurezza, anche quando è contrario alla posizione degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono chiamati a rispettare la nostra sovranità, ma il loro sostegno a Israele è una pietra miliare della nostra sicurezza. Contrasta Hezbollah e l’Iran, fornisce armi, pone il veto alle risoluzioni nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ci sostiene all’Aja. Si trova in testa all'”asse della stabilità” di cui facciamo parte, contro l'”asse della resistenza sostenuto dalla Russia”: Iran, Siria, Hezbollah, Hamas e gli Houthi.

Due mesi fa, gli Stati Uniti hanno presentato a Israele una proposta che soddisfa gli interessi comuni di entrambi i paesi, e che è ancora sul tavolo, come segue: dopo l’eliminazione delle capacità di Hamas, verrà istituita una forza interaraba costituita dai membri dell'”asse della stabilità” per amministrare la Striscia per un periodo limitato. Durante questo periodo transitorio, , Gaza tornerà al controllo di un’Autorità Palestinese “rivitalizzata”, il cui diritto di governare il territorio è riconosciuto a livello internazionale, soggetto a disposizioni di sicurezza accettabili per Israele. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sosterranno finanziariamente all’AP rivitalizzata e finanzieranno i lavori di ricostruzione a Gaza.

La proposta americana è l’unico progetto pratico e, in cambio, Israele dovrà partecipare a futuri colloqui verso una soluzione a due stati. Le possibilità di successo della proposta diminuiscono quanto più Israele è visto vacillare. Per circa tre mesi, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha impedito la discussione del “giorno dopo” nel gabinetto di guerra. Questo è inconcepibile. L’Idf non può ottimizzare la probabilità di vincere quando non c’è un obiettivo politico definito. In assenza di un obiettivo realistico, finiremo immersi nel pantano di Gaza, combattendo contemporaneamente in Libano e in Cisgiordania, erodendo il sostegno americano e mettendo in pericolo gli accordi di Abramo e gli accordi di pace con l’Egitto e con la Giordania.

Questo tipo di condotta trascina la sicurezza di Israele nell’abisso. Si può sostenere che la proposta degli Stati Uniti è cattiva; non si può impedire che venga discussa durante una guerra quando i combattenti vengono uccisi. Tra Israele e una soluzione fattibile sono di mezzo Netanyahu stesso e i suoi estorsori, i ministri Itamar Ben-Gvir e Bezael Smotrich. Bloccano Israele dall’agire per il bene della sua sicurezza in coordinamento con gli Stati Uniti e lo trascinano nell’abisso al servizio degli interessi privati. Questo deve essere fermato. Netanyahu si rende conto che una “Autorità palestinese rivitalizzata” significa perdere Ben-Gvir e Smotrich e affrettare la fine del suo governo. Israele ha bisogno di una leadership diversa. Ci deve essere un’elezione anticipata. Ciò accadrà quando esplorerà la rabbia delle famiglie degli ostaggi, delle comunità degli sfollati, dei riservisti e del gran numero di israeliani che ricordano il 7 ottobre.

Gli israeliani mi chiedono: “Cosa so io, cittadino comune, che Benny Gantz e Gadi Eisenkot non sanno? E il presidente Isaac Herzog e il presidente del partito Yisrael Beiteinu Avigdor Lieberman? Finché non li ho sentiti, il momento presumibilmente non è ancora arrivato”.

Gantz e Eisenkot stanno considerando di lasciare il governo e il gabinetto di guerra, a cui si sono uniti l’11 ottobre, in un momento in cui il gabinetto di guerra deve ancora affrontare decisioni cruciali. Ho una proposta per loro: chiedere che sia fissata una data per le elezioni generali anticipateal più tardi a giugno. Non lasciare la coalizione di governo, ma chiedere la creazione di una maggioranza nella Knesset che lo sostenga. Se Netanyahu osa licenziarli, la “notte di Gallant” – le proteste spontanee scoppiate il 26 marzo 2023, ore dopo che Netanyahu ha annunciato che stava licenziando il ministro della Difesa Yoav Gallant, una decisione che il primo ministro è stato costretto a invertire di conseguenza – impallidirà rispetto alla tempesta che seguirà.

Se non lo fai, farai fatica a spiegarti perché ti sei astenuto dal rimuovere il tappo che ci ha impedito di vincere una guerra che tu, Gadi, hai previsto in modo così accurato, e che sotto la guida di Netanyahu potrebbe davvero diventare una minaccia esistenziale per Israele”.

Così Ehud Barak, il militare più decorato nella storia d’Israele.

Passaggio obbligato.

Yossi Verter è unanimemente riconosciuto come uno dei più preparati ed equilibrati analisti politici israeliani.

Così scrive nell’edizione di Haaretz del 12 gennaio: “Domenica prossima Israele segnerà il 100° giorno della guerra di Gaza. È due volte più lungo dell’Operazione Protective Edge, cinque volte più lungo della guerra dello Yom Kippur e 16 volte della guerra dei sei giorni. Tra altre due settimane, supererà la durata della prima guerra in Libano. In quella guerra – una che era “giustificata”, secondo Arik Sharon, e diffamata dalla maggioranza degli israeliani – Yasser Arafat e la leadership dell’Olp sono stati espulsi da Beirut in meno di tre mesi.

E Yahya Sinwar? È ancora qui, da qualche parte sotto gli stivali dei soldati israeliani, che stanno già affondando nel fango di Gaza. Una vittoria militare sembra lontana; un giorno politico dopo non esiste. In guerra, la regola è che quando l’esercito smette di avanzare, inizia il momento più difficile da gestire.

La guerra del 1973 finì dopo 19 giorni e migliaia di morti e feriti. Il pubblico era traumatizzato, l’economia era in crisi e gli sconvolgimenti politici erano all’orizzonte. Eppure quattro anni dopo, Anwar Sadat arrivò in Israele e aprì la strada alla pace.

La guerra del 2023 sta ancora andando forte. È iniziata con un omicidio di massa di civili e soldati e il rapimento di altri 250. La metà di loro è ancora oggi a Gaza. I combattimenti continuano nel nord così come nel sud. Non finirà con un accordo di pace.

Le ferite del 1973 rimangono aperte. Il trauma è rimasto in tutti coloro che l’hanno vissuto. Ciò parla di un futuro desolante per i prossimi 50 anni di Israele. Ogni ragazzo o ragazza di età pari o superiore a 10 anni porterà dentro di sé il ricordo del 7 ottobre 2023 per il resto della sua vita. Il trauma sarà almeno altrettanto tangibile e almeno duraturo.

Per quanto riguarda la guerra di Gaza, , dovremmo iniziare a pensare in termini di guerra d’indipendenza, che è durata circa 18 mesi con gli intervalli. I generali stanno parlando di una campagna multi-front che continuerà con intensità variabile per tutto il 2024. I danni causati agli insediamenti di confine con Gaza sono stati gravi. Nel nord, città e paesi vengono distrutti dalle sparatorie. Decine di migliaia di israeliani sono rifugiati nella propria terra. Le terre che sono state abbandonate non torneranno mai quello che erano. Sotto tutti questi aspetti, non c’è nulla da paragonare del 2023 al 1973.

Ci sentiamo tutti male. Un malessere che si manifesta con gli analisti militari in televisione, che hanno recentemente adottato un atteggiamento passivo-aggressivo particolarmente scontroso. Sanno che l’Idf sta sbandando a Gaza. Sangue versato. Sostituire “l’eliminazione di Hamas” con la “smilitarizzazione della Striscia di Gazan on cambierà questo. Non quando il capo di stato maggiore dell’esercito e i suoi subordinati sono intrappolati in una tenaglia tra politici le cui capacità sono limitate e i cui interessi sono contaminati, e una linea di credito internazionale che si è prosciugata. Con quegli strumenti a loro disposizione, devono condurre una guerra in mezzo a un disastro umanitario, nel più grande campo profughi del mondo. Questa non è solo “Libanizzazione”, è Libanizzazione con steroidi.

E c’è il dramma degli ostaggi. Molti dei quali vivi. Alcuni di loro sono anziani, malati, feriti e con arti mancanti; alcuni hanno subito abusi sessuali. Sono in cattività da 98 giorni. Non c’è niente di più importante che portarli a casa, anche a costo di un cessate il fuoco o della consegna di aiuti umanitari da parte degli Stati arabi o degli Stati Uniti, o del coinvolgimento di un’Autorità palestinese “rivitalizzata”. Anche a costo di concedere l’immunità in esilio ai capi criminali di Hamas e della Jihad islamica.

Ma soprattutto, dovremmo riconoscere che gli obiettivi dichiarati della guerra (la distruzione di Hamas e il salvataggio degli ostaggi) non possono essere pienamente raggiunti – non quando sono legati insieme, non in un periodo di tempo ragionevole, non in assenza di fiducia pubblica e internazionale e certamente non sotto un governo incompetente guidato da un fallito truffatore.

Le ultime notizie economiche orribili, il bilancio 2024 della coalizione, dimostrano quanto Netanyahu sia indegno e inadatto a guidare il paese in questo momento difficile. I suoi titoli vuoti sono stati portati via uno per uno. “Mr. Security” è stato responsabile del più grande disastro per la sicurezza nella storia dello stato. “Mr. In Another League” ha costretto Israele a difendersi all’Aja a causa di una campagna diplomatica fallita, e “Mr. Economy”, per il bene della sua “coalizione dei 64”, è pronto a distruggere tutte le nostre vite e schiavizzare le generazioni future.

Il mandato senza fine di Netanyahu si è trasformato da una malattia cronica in una malattia maligna. “A nessuno mancheranno i soldi, ci saranno soldi per tutti”, ha detto il Pinocchio fiscale circa un mese fa. La risposta che ha ricevuto questa settimana dal governatore della Banca d’Israele Amir Yaron è stata “non c’è pranzo gratuito”. Tuttavia, non è del tutto vero: l’Haredi di Netanyahu e i partner della coalizione dei coloni cenano a nostre spese.

Netanyahu, ovviamente, si asterrà dall’aumentare l’imposta sul valore aggiunto o dal tagliare i crediti d’imposta, in modo da non perdere ciò che rimane del suo sostegno in un anno elettorale. Il prezzo sarà pagato a lungo termine dal nord, dal sud e dall’intera economia.

Crimini gravi

L’ex presidente della Corte Suprema Aharon Barak è partito per l’Aja accompagnato da invettive di ministri e parlamentari. Netanyahu, che dipende da lui, non ha chiesto che si fermassero.

“Ha causato danni nucleari”, ha detto il ministro Amichai Chikli, il poster per la mediocrità e la superficialità. Il ministro Shlomo Karhi, quel noto esperto di deterrenza, ha dichiarato: “Nelle sue sentenze, ha indebolito il potere deterrente di Israele”. E il ministro razzista, Amichai Eliyahu, ha sentenziato : “Non rappresenta il punto di vista di Israele”.

Inoltre, Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant e il ministro degli Esteri Israel Katz hanno fatto dichiarazioni aggressive intese a soddisfare il loro desiderio di vendetta, e che ora si stanno ritorcendo contro di noi,

Un Netanyahu in preda al panico è stato trascinato davanti ai media e ha promesso, in inglese, che Israele non ha intenzione di occupare Gaza o sradicare gli abitanti di Gaza. È fortunato che Smotrich non conosca quella lingua. Ma questo era troppo poco, troppo tardi.

Il primo ministro sta cercando di ripulire la sua indecente coalizione ultranazionalista messianica, parti della quale hanno esternato l’insano proposito di ricostruire gli insediamenti a Gaza. Dopo che Gaza sarà rasa al suolo, con l’aiuto di Dio”, i coloni la ricostruiranno.

Quanto all’Aja, non sorprendono le vergognose invettive di quello che hanno dichiarato Barak nemico del popolo. Qui, tutti sanno che Nissim Vaturi, per esempio, è un idiota, un clown per i programmi radiofonici. E che Chikli è quello che è, e Tally Gotliv è … beh, nessun sspregiativo sarebbe sufficiente. Ma all’estero, questa banda di nessuno è vista in modo diverso – come vicepresidente del parlamento, ministro di gabinetto e deputato del partito di governo (rispettivamente).

Il fatto che Hamas ci abbia trascinato di fronte a questa corte attraverso la sua delega diplomatica/legale a Città del Capo sottolinea quanto profondamente questo governo stia fallendo su tutti i fronti, anche diplomaticamente. Riesci a immaginare Osama bin Laden che mette in imbarazzo l’America nelle istituzioni internazionali dopo l’11 settembre?

E Barak? Non è andato, all’età di 87 anni, ad “avanzare la sua carriera”, come ha insinuato spregevolmente la giornalista Ayela Hasson sulla televisione pubblica. Si è impegnato per il bene del paese a cui ha dedicato la sua vita. Proprio come migliaia di altri che avrebbero voglia di vomitare alla vista dei nostri eletti, ma si sono dedicati interamente dal 7 ottobre a far andare avanti il paese al loro posto.

Non è un caso che Netanyahu abbia scelto Barak, nonostante abbia rischiato l’oltraggio da parte del giornalista Shimon Riklin. Non è una condanna per l’accusa folle di genocidio che teme, ma un’ingiunzione che gli chiede di fermare la guerra e che renderebbe la vita più difficile per una Washington già impaziente…”.

(prima parte, continua).