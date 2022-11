Ehud Barak: "La mia ultima battaglia è per difendere la democrazia dai suoi nemici interni"

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 12.28

Lui, Benjamin “Bibi” Netanyahu, lo conosce bene, di certo meglio di qualsiasi altro avversario del premier più longevo nella storia d’Israele. E’ stato l’ultimo leader laburista a sconfiggere Netanyahu, nelle elezioni data 1999. Il soldato più decorato nella storia d’Israele: Ehud Barak. Che ebbe la meglio sfidando “Bibi” sul suo stesso terreno: quello della sicurezza, ricordandogli in ogni dibattito televisivo, in ogni intervista o spot elettorale, che nell’esercito Netanyahu è stato suo subalterno, e dunque non ci provasse nemmeno a spiegare a lui come si combattono i nemici d’Israele. Ed oggi, per Barak, ottant’anni portati benissimo, il primo “nemico” d’Israele è colui che si appresta a tornare a governare Israele.

E una dettagliata analisi su Haaretz, ne spiega i perché.

“La democrazia di Israele è in gioco: Non unitevi a Netanyahu”.

E’ il titolo dell’analisi di Barak. “Israele – scrive Barak – si trova a un passaggio cruciale della sua evoluzione. Una svolta che metterà a dura prova, e forse causerà gravi danni, l’identità e la posizione del Paese nel mondo, i suoi valori e le realtà della vita quotidiana dei suoi cittadini.



Ma Israele è stato e rimane una straordinaria storia di successo, avendo vissuto sette guerre, due intifade, infinite operazioni militari, il raduno degli esuli, accordi di pace con un numero significativo di vicini, un aumento della popolazione di 14 volte e una crescita dell’economia di 80 volte negli ultimi 75 anni. Ha visto fiorire la cultura e la scienza ed è diventata una nazione startup e high-tech, con una moneta forte e un PIL elevato. Queste conquiste appartengono a tutti gli israeliani. E sì, di tutti i governi israeliani. Siamo un popolo che ama lamentarsi (fin dai tempi di Mosè), un popolo caloroso, schietto e un po’ chiassoso, ma un popolo patriottico e coeso quando viene messo alla prova. Abbiamo sopportato e superato prove più dure di quelle che stiamo affrontando e sopravviveremo anche a questa. Gli Stati Uniti hanno vissuto un tumulto simile dopo l’avvento del “trumpismo”. Molti temono ancora per il futuro della democrazia americana e questa lotta continuerà per anni, ma due settimane fa abbiamo assistito all’effetto boomerang: Il continuo attacco alla democrazia e ai diritti civili fondamentali, in particolare la sentenza della Corte Suprema sull’aborto, è stato uno dei motivi principali per cui i repubblicani sono stati sconfitti nelle elezioni di midterm. La determinazione dei Democratici a lavorare insieme – includendo tutti, dal conservatore Joe Manchin all’estrema sinistra Alexandria Ocasio-Cortez – con spirito combattivo e con l’aiuto del Republican Lincoln Project, ha fatto il resto. Lo stesso accadrà qui, in una variante o in un’altra, se solo sapremo combattere. L’ex capo della polizia Roni Alsheich, un profondo pensatore, ha scritto la scorsa settimana sul sito di notizie Ynet che il campanello d’allarme arriverà quando lo sventramento della Corte Suprema israeliana tornerà a colpirci come un boomerang, perché nella sua indipendenza, la Corte è stata l’ultimo scudo di Israele contro i tentativi di trascinarla all’Aia.

Lo stimato storico Uri Bar-Joseph ha scritto nell’edizione ebraica di Haaretz all’inizio di questo mese che l’inevitabile fallimento della politica socioeconomica del nuovo governo finirà per far implodere il suo sostegno. Sono possibili anche molti altri scenari. In un modo o nell’altro, il crollo arriverà. La domanda è: quanto tempo ci vorrà e quanto saranno gravi i danni. Che ci si creda o no, non si tratta di un approccio del tipo “tutti tranne Bibi”. Non si tratta di odio. Allora, di cosa si tratta? È “Tutto tranne la corruzione” e “Tutto tranne la cancellazione della democrazia”. Non è odio. Sono uno dei critici più schietti di Benjamin Netanyahu. Non ho mai nutrito odio nei suoi confronti. Non è una persona leggera e ha molti successi da vantare. Provo empatia nei suoi confronti a livello personale – insieme all’obbligo di agire contro i gravi danni che la sua condotta sta causando, e continuerà a causare, al vulnerabile tessuto della società israeliana e alle fondamenta della nostra capacità di vivere insieme in una società aperta, compassionevole e illuminata, che attinge alla nostra antica eredità e ai valori della nostra Dichiarazione di Indipendenza. Se qualcun altro, come il mio buon amico Dan Meridor, o Yair Lapid o Benny Gantz, che conosco bene, cercasse in qualche modo di promuovere la corruzione o di danneggiare la democrazia, mi opporrei in modo altrettanto netto e deciso. L’ho già fatto in passato.



Ma da dove nasce questa teoria dell'”odio” e del “Chiunque tranne Bibi”?

Si tratta di un classico caso di ciò che gli psicologi chiamano “proiezione”. I membri del culto del “denaro, del potere e dell’onore” – che, al servizio di Netanyahu, stanno conducendo una disinibita campagna diffamatoria di delegittimazione pubblica, cancellazione e cancellazione e, quando possibile, anche incriminazione di chiunque sia percepito come una minaccia – seguono questa regola: Attaccare l’avversario proprio sullo stesso punto in cui si fallisce (che, tra l’altro, era il consiglio di uno dei grandi propagandisti del secolo scorso).

Il nuovo governo che sembra prendere forma, al momento in cui scriviamo, sarà gravemente irresponsabile. I piromani (veri) saranno incaricati di spegnere gli incendi. E i gatti saranno incaricati di sorvegliare la crema. Le probabilità di un’escalation della situazione della sicurezza aumenteranno. Si spalancheranno le porte della corruzione nell’economia e nel governo.

La clausola di scavalcamento del 61 parlamentari cancellerà l’Alta Corte di Giustizia, la separazione dei poteri e la protezione dei diritti fondamentali degli individui e delle minoranze. La nomina dei giudici della Corte Suprema da parte dei politici finirà la panchina. Lo sdoppiamento dell’incarico del procuratore generale consentirà la nomina di un procuratore capo uomo di paglia che chiederà di fermare il processo di Netanyahu (con un “ritardo del procedimento”), o ciò che ne rimane, dopo che le accuse di frode e violazione della fiducia saranno cancellate. Netanyahu ha molta esperienza e non è stupido. Ovviamente, una volta che i media avranno strombazzato e gonfiato a dismisura tutti i pericoli delle mosse previste dal nuovo governo (“riempire il recinto di altre capre”, secondo il metodo collaudato), solo alcune di esse saranno messe in atto, e probabilmente in forma più moderata (“togliere qualche capra”, facendo respirare tutti più facilmente).

La verità è che non tutte le misure proposte devono essere attuate per polverizzare il sistema giudiziario e la democrazia del Paese. Un gruppo parziale e più moderato di misure, abilmente scelte e attuate in modo graduale e regolare, potrebbe produrre tutti i risultati e l’effetto preliminare di un profondo cambiamento nella struttura del regime e nella traiettoria del Paese. Il ramo esecutivo sottometterà e castrerà il ramo giudiziario.

Questo non ha nulla a che fare con il sentimento “Tutto tranne Bibi” o con l’odio. Si tratta di proteggere noi stessi e la nostra democrazia da una follia pericolosa e incontrollata. È qualcosa per cui vale la pena lottare.



Perché non un governo di unità?

Molti ci dicono: Se siete così preoccupati per la combinazione del culto bibiista e delle forze messianico-razziste in ascesa (e ricordate che siamo appena usciti dalla “guerra di trincea” – secondo le parole di Bibi – della campagna elettorale), questo è il momento di unire le forze e lavorare insieme per il bene di tutti gli israeliani.

Perseguire un governo di “unità” che sottragga Netanyahu alla tenaglia di Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, si dice. Scegliete il male minore, discutete con i vostri avversari dall’interno del governo, lavorate dall’interno per contenere la minaccia al sistema giudiziario e mitigare i pericoli di altre avventure avventate.

Questa sarebbe la cosa giusta da fare se fossimo appena usciti da una guerra di trincea in cui entrambi gli schieramenti agissero per il bene comune di tutti gli israeliani, e la discussione vertesse semplicemente sui dettagli di come arrivarci e sulla questione di chi dovrebbe guidare tale sforzo.

Poteva essere la cosa giusta da fare 10 o 15 anni fa. Oggi la situazione è diversa. Il giornalista e commentatore di destra Kalman Liebskind ha detto bene: Il campo bibi-ista non vuole vincere la disputa, il suo obiettivo è quello di impedire che essa si verifichi. Negli ultimi anni, questo culto e il suo “Caro Leader” sono stati responsabili della demolizione dei pilastri della democrazia, dei valori della verità e della fiducia, e hanno minato l’impegno all’uguaglianza, alla dignità umana e ai diritti umani, come stabilito dalla Dichiarazione di Indipendenza di Israele. Sono l’elemento che sta cercando di soppiantare il sistema di pesi e contrappesi della nostra democrazia con una tirannia della maggioranza, pura e semplice. E tirannia sarà. Cercare di lavorare con loro sarebbe come il lupo e la pecora che discutono su cosa mangiare per cena stasera. Basta chiedere a Gantz. O forse l’ha dimenticato anche lui? Vorrei sperare e credere che non sia così.

Ciò che è stato descritto sopra nella seconda sezione è esattamente ciò che Netanyahu farà. E ricordate, da questo minimo – essendo risparmiato dal dover subire un processo completo, anche a costo di indebolire la nostra democrazia – non si muoverà. Per lui si tratta di una questione politicamente esistenziale.

Per questo motivo, da alcuni anni Netanyahu sfrutta chi lo circonda e usa tutti i mezzi a sua disposizione per condurre una campagna di distruzione: incitamento sfrenato contro il sistema giudiziario fin dal giorno dell’inizio del suo processo; incitamento e fomentazione dell’odio tra le diverse comunità della società israeliana (Natan Eshel: “Il nostro campo è costruito sull’odio”); cinque elezioni; due anni e mezzo senza bilancio; una campagna denigratoria contro i suoi inquirenti e procuratori, e quasi contro i suoi giudici, al ritmo di “Sono stato incastrato! “; l’esercizio di pressioni al limite del criminale su funzionari pubblici; l’inganno e il tradimento di quasi tutti i suoi partner; la violazione dell’impegno assunto con l’Alta Corte di firmare un accordo sul conflitto di interessi; e altro ancora.

Pertanto, una società sana e desiderosa di vita non deve arrendersi ai suoi dettami, che costituiscono una sorta di ricatto nei confronti dello Stato. Questo non può essere accettato, nemmeno se inquadrato come segue: Salvatemi dal golem che ho creato (cioè Ben-Gvir e Smotrich) e permettete solo l’annullamento del mio processo (minando così il principio dell’uguaglianza di fronte alla legge) e la possibilità di mettervi da parte quando le circostanze cambiano e e scelgo di continuare a portare avanti la campagna di distruzione.

Considerato ciò che il culto di Bibi e il suo leader hanno già fatto, non c’è altra possibilità se non quella di condurre il processo fino in fondo. Anche un patteggiamento clemente o, in particolare, la grazia, porterebbe a un cimitero morale e a una totale autodegradazione da parte del Paese. Si arrecherebbe un danno irreversibile e intollerabile alle corrette norme di ogni Paese che si rispetti e si creerebbe un precedente a cui ogni futuro primo ministro, ministro di governo o presidente potrebbe guardare, qualora si trovasse accusato di corruzione.

A tutti coloro che si chiedono: “Ma qual è l’alternativa, permettergli di fare ancora più distruzione? – questo sottolinea semplicemente la profondità della resa, che equivale a una bancarotta funzionale e morale. Prendere questa posizione avrebbe implicazioni esistenziali per la democrazia. Pertanto, in nessun caso unirsi a lui sarebbe la cosa giusta da fare.

Perché abbiamo perso? E quali sono i prerequisiti per il cambiamento?

Abbiamo perso perché il “campo della speranza” non ha avuto abbastanza voti. E perché è successo? Perché Merav Michaeli non si è fusa con Zehava Galon per formare un blocco tecnico. Perché Lapid non ha accettato di abbassare la soglia elettorale al 2%. Perché non tutti i membri del blocco avevano accordi sul voto in eccesso. Perché la proposta di legge che avrebbe impedito a un imputato di servire come primo ministro non è passata durante le prime due settimane del “governo del cambiamento”.

A un livello più profondo, questo è accaduto perché il “campo della speranza” non ha messo da parte le sue dispute interne nel periodo precedente alle elezioni, e non ha veramente unito le forze e lottato per sconfiggere la corruzione e il razzismo messianico, per ripristinare una corretta governance e la sicurezza personale dei cittadini (senza nemmeno sottolineare la responsabilità dell’avversario per il deterioramento della governance e della sicurezza durante i suoi 12 anni di potere, il cui apice è stato il violento disordine durante i combattimenti con Gaza nel maggio 2021), enfatizzando al contempo la necessità di rimuovere la minaccia alla democrazia di Israele.

Francamente, la campagna elettorale è stata priva di fuoco e passione. Non c’è stato alcuno slancio. Era difficile dire per cosa si battesse il “campo della speranza”. È difficile vincere in questo modo. Ma da questa vicenda si possono trarre molte lezioni per il futuro, che speriamo di mettere in pratica.

Ci sono diverse ragioni più sostanziali per il fallimento che devono essere pienamente chiarite e comprese, e queste includono le sfide di consolidare una visione e una narrativa per il sionismo liberale nell’Israele del 2022, definire il ruolo che l’eredità e la tradizione ebraica giocano nella nostra vita come Paese e determinare il rapporto tra religione e Stato all’interno di Israele e nei confronti della Diaspora. Dobbiamo guardare ai partiti e ai gruppi politici conservatori in Israele e all’estero per una lezione di efficacia politica? Quali sono i valori primari del cosiddetto campo della speranza e perché non riesce a ispirare la maggioranza degli elettori a coalizzarsi intorno a questi valori?

Tutte queste questioni, su alcune delle quali ho opinioni impopolari, devono essere affrontate, nella speranza di arrivare a un ampio denominatore comune. Solo se e quando questo accadrà, ci sarà la possibilità di cambiare radicalmente la realtà politica di Israele. Solo sulla scia di un profondo esame di coscienza e di un nuovo esame delle vecchie convenzioni sarà possibile pianificare e attuare – attraverso modalità d’azione separate ma coordinate – per il breve termine, fino alle prossime elezioni, e per il lungo termine, per la prossima generazione. Che possiamo essere all’altezza della sfida”.

Così Ehud Barak, il soldato più decorato d’Israele. Un “soldato” che a ottant’anni è pronto per l’ultima battaglia. Quella in difesa della democrazia e dello stato di diritto minacciati da “King Bibi” e dall’ultradestra nazionalista che si appresta a governare Israele.