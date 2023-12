La moglie di Netanyahu scrive al Papa chiedendo di usare la sua influenza per far liberare gli ostaggi

globalist Modifica articolo

24 Dicembre 2023 - 22.20

Sara Netanyahu ha invitato Papa Francesco a esercitare su Hamas la sua influenza per sollecitare l’organizzazione terroristica a rilasciare gli ostaggi a Gaza. Netanyahu ha inviato domenica una lettera al Papa dopo aver fatto appello a 33 donne leader in tutto il mondo, tra cui la first lady Jill Biden, nelle settimane precedenti. Lo riporta il Jerusalem Post.

Sara Netanyahu ha riferito al Papa che scriveva non solo come moglie del primo ministro Benjamin Netanyahu, ma come madre e donna. Ha ricordato al Papa le atrocità commesse da Hamas il 7 ottobre, che hanno comportato lo stupro e la mutilazione di uomini, donne e bambini, oltre alla presa in ostaggio di oltre 240 persone. «Settantotto giorni dopo le atrocità, Hamas tiene ancora in ostaggio 129 uomini, donne e bambini», ha scritto.

«Molti di loro sono feriti e malati. Soffrono la fame e ad alcuni vengono negate le medicine di base di cui hanno bisogno per sopravvivere». Sara Netanyahu ha poi citato il caso della 25enne Noa Argamani, rapita al festival musicale Nova. Netanyahu ha sottolineato che la madre di Argamani sta combattendo contro un cancro al cervello.