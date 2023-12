Israele, così Netanyahu trasforma la guerra in campagna elettorale

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

21 Dicembre 2023 - 16.23

Un uomo tiene in “ostaggio” un Paese e il suo più importante alleato. Quell’uomo è Benjamin Netanyahu. Il Paese è Israele. L’alleato è il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden.

E’ iniziata la campagna elettorale. In trincea

Ne scrive su Haaretz uno dei più autorevoli analisti e inviati di guerra israeliani, Anshel Pfeffer.

“La conferenza stampa del gabinetto di guerra di sabato avrebbe dovuto riguardare la guerra a Gaza. C’erano certamente più che sufficienti questioni legate alla guerra da discutere, a partire dalla tragica uccisione degli ostaggi Yotam Haim, Samer Fuad El-Talalka e Alon Shamriz da parte dei soldati delle forze di difesa israeliane la mattina precedente a Gaza.

Invece, ciò che gli israeliani hanno ottenuto è stata un’anteprima di ciò che possono aspettarsi nella campagna elettorale che sembra sempre più imminente.

La politica è stata, ovviamente, avviata dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Ha iniziato con il suo standard “Siamo in una guerra per la nostra esistenza, in cui dobbiamo continuare fino alla vittoria”, seguito da alcune parole vuote su come la tragedia dei tre ostaggi gli avesse spezzato il cuore, senza fare alcun riferimento alle terribili circostanze della loro morte. Aveva un messaggio per le famiglie in lutto che hanno perso soldati in guerra, dicendo che “venendo da una famiglia in lutto … So che il dolore che ti fa a pezzi il cuore non cederà mai”.

Si è poi lanciato in quello che può essere visto solo come un discorso della campagna elettorale sottilmente velato.

Non c’era altro motivo per cui Netanyahu debba sfidare apertamente e direttamente l’unico alleato strategico di Israele, per affermare che Israele avrebbe continuato a combattere sul campo a Gaza, “continuerà fino alla fine – fino a quando non elimineremo Hamas” e che non permetteremo di sostituire Hamastan con Fatahstan, o sostituiremo Khan Yunis con Jenin”. In altre parole, stava sfidando gli Stati Uniti. La preferenza dichiarata del presidente Joe Biden per l’Autorità palestinese per riaffermare il controllo sulla Striscia di Gaza.

Perché Netanyahu dovrebbe palesare queste differenze con gli americani così apertamente ora? L’’ha spiegato subito.

“Non permetterò allo Stato di Israele di ripetere il fatidico errore di Oslo, che ha portato nel cuore del nostro Paese e a Gaza gli elementi più estremi del mondo arabo, che sono impegnati nella distruzione dello Stato di Israele e che educano i loro figli a tal fine”.

Netanyahu sta riaprendo il dibattito trentennale sugli accordi di Oslo, molto tempo dopo che il “processo di Oslo” è appassito, non perché abbia alcun ruolo nelle sue discussioni con l’amministrazione Biden – dove, dietro le quinte, è comunque molto meno forte. Sta resuscitando Oslo perché sia i suoi sondaggi privati che i suoi istinti politici gli dicono che è l’unico modo in cui può sperare di ricostruire la base di destra in diminuzione che lo sta abbandonando in quei sondaggi. Evocando demoni a lungo dimenticati.

Per gli israeliani di destra, Oslo è sinonimo di esperimenti pericolosi che hanno portato morte e distruzione. Non importa che lo stesso Netanyahu sia stato per così tanti anni il principale beneficiario dei moribondi accordi di Oslo, che è riuscito a ostacolare – quindi non sono mai andati avanti verso la soluzione a due stati – ma hanno conservato lo status quo della semi-autonomia palestinese nelle enclavi di Gaza e della Cisgiordania.

È per questo che ha detto con rabbia a un giornalista: “Ho pensato che fosse un terribile errore e lo faccio ancora. Sono orgoglioso di aver impedito uno stato palestinese”, ignorando allegramente il suo discorso alla Bar-Ilan University nel 2009 in cui ha accettato il principio dei due stati.

A quel punto, il ministro della Difesa Yoav Gallant e il leader del Partito dell’Unità Nazionale Benny Gantz, che erano venuti a parlare della guerra e della sua triste realtà, e per lunghi minuti erano stati incapaci di nascondere il loro disgusto per la palese campagna elettorale del primo ministro, hanno deciso che non avevano altra scelta che fare anche loro un po’ di campagna elettorale.

Gallant, a cui era stata posta una domanda sulla situazione con gli Houthi nel Mar Rosso, si è invece lanciato in un soliloquio ovviamente non provato sui suoi giorni come comandante della brigata regionale dell’Idf a Jenin 30 anni fa, e su come “in un anno ho portato la situazione da dove avevamo dozzine di [terroristi] ricercati a quasi zero. E poi un giorno luminoso, ovviamente, ci … ci è stato detto che c’è un accordo chiamato Accordi di Oslo e poco dopo, 500 agenti di polizia palestinesi armati sono arrivati nel settore della brigata”.

E questo, ha detto, è stato ciò che alla fine ha portato a una situazione in cui “ciò che una volta è stato fatto con una pietra è oggi fatto con un fucile – e questo è iniziato con gli accordi di Oslo. Al loro centro, c’erano cose molto sbagliate”.

Quello che Gallant stava cercando di dire nel suo modo schietto e piuttosto incoerente era che tutto ciò che è andato storto è stato colpa dei politici, incluso Netanyahu – a cui non ha ancora fatto riferimento per nome in nessuna delle sue apparizioni pubbliche durante la guerra – e che gli israeliani dovrebbero fidarsi di generali come lui per sistemare le cose.

Poi Gantz ha fatto la sua intemerata politica, anche se in poche parole: “A proposito delle domande poste qui, dico che dovremmo assicurarci di non rinunciare al nostro passato ma di assicurarci il nostro futuro e concentrarci su questo”.

In questo momento, questo è tanto quanto Gantz è disposto a dire sulla politica. Era una versione leggermente più corta di una dichiarazione che aveva rilasciato pochi giorni prima in cui criticava Netanyahu senza menzionarlo esplicitamente: “C’è qualcuno che sta creando finti disaccordi e danneggiando i nostri legami con gli Stati Uniti”.

Gantz non ha specificato su cosa a suo avviso Israele e Stati Uniti fossero d’accordo. Invece, ha detto in modo criptico che “c’è un processo lungo, difficile e necessario, di diverse intensità, [che richiederà] giorni, mesi e anni”. Non ha detto nulla sull’AP, solo che “il compito della leadership è quello di dire al pubblico cosa succederà e di arrivarci”.

Ma dove? Non l’ha detto, si è limitato ad affermare solo che “la base del quadro che consentirà la sicurezza militare e civile nel sud è condivisa dalla maggior parte della società israeliana, e in gran parte anche con i nostri partner americani”.

E qual è quella “base del quadro”? Gantz si è rifiutato di specificarlo. Questa è la sua strategia per ora, mentre è un membro del gabinetto di guerra e “non si impegna in politica” – temporaneamente, insiste. Ma è probabile che sia anche la sua strategia per andare avanti, quando tornerà sui banchi dell’opposizione e si concentrerà non sulla distruzione di Hamas ma sulla sostituzione di Netanyahu.

Anche allora, fonti a lui vicine dicono che non sarà attirato nella trappola ordita da Netanyahu sulla questione di uno stato palestinese. Sa che farlo permetterebbe al primo ministro di dettare i termini della sua frenetica battaglia per la sopravvivenza politica. Gantz cercherà di non essere trascinato. Parlerà con l’amministrazione Biden in privato di tali questioni, ma in pubblico userà termini diversi. Forse sarà qualcosa sulla falsariga della “separazione dai palestinesi in entità separate” – tutt’altro che dai temuti “due stati”.

Molti prevedono che, poiché è improbabile che la Knesset si accordi sulla sostituzione di Netanyahu, voterà invece per lo scioglimento, con elezioni anticipate all’orizzonte per la metà del 2024. Se i sondaggi devono essere creduti, questi saranno combattuti principalmente tra tre partiti: un partito Likud guidato da Netanyahu, promettendo che solo lui può impedire all’AP di tornare a Gaza; un nuovo partito di destra di cui Gallant sarà un membro di spicco, anche se probabilmente non il suo leader, che sosterrà che non ci si può fidare di Netanyahu per bloccare l’AP; e il partito di Gantz, che si rifiuterà semplicemente di usare le parole “Autorità palestinese”.

Biden e la maggior parte degli altri alleati di Israele insistono sul fatto che una “Autorità palestinese rivitalizzata” dovrebbe prendere il controllo di Gaza il giorno dopo la guerra e che qualsiasi strategia a lungo termine deve portare a una soluzione a due stati. Chissà, questo potrebbe ancora accadere, ma non prima che si tengano le elezioni, sperando che Netanyahu sia finalmente bandito e gli israeliani possano discutere di questioni reali.

Il destino personale di un uomo ora ha la precedenza su quello di intere nazioni”.

Quel parallelo “infido”

Di cosa si tratti, lo chiarisce molto bene, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Zvi Bar’el.

“Gaza è molto simile alla Germania nazista della seconda guerra mondiale, dove quasi tutta la popolazione sosteneva il leader e la sua ideologia. Pertanto, la guerra dovrebbe essere condotta come stato contro stato”, il maggior generale della riserva Giora Eiland l’ha spiegato in un’intervista al quotidiano israeliano Globes.

In una situazione di stato contro stato, non si fornisce aiuti umanitari al nemico. Anche dal punto di vista morale. Dopo tutto, chi sono le “vecchie donne” di Gaza? Sono le madri e le nonne dei membri di Hamas che hanno commesso i terribili crimini il 7 ottobre”, ha continuato, con un’eleganza professionale sanguinaria.

Eiland è diventato quello che viene comunemente chiamato un influencer molto tempo fa. È citato, intervistato, ospitato e in un momento diverso avrebbe potuto essere una personalità di di Tik Tok.

Ha anche una scia di groupies che seguono i suoi insegnamenti come se fosse il pifferaio di Hamelin. Il contorto catechismo morale di Eiland è stato meglio descritto qui da Gideon Levy (“Satanic Correctness”, Haaretz 23 novembre): “Uno degli eventi più pericolosi sorti in questa guerra si sta svolgendo davanti ai nostri occhi: la standardizzazione, la legalizzazione e la normalizzazione del male”, ha scritto Levy, definendo Eiland una “mutazione morale”.

Ma la guerra lascia poco tempo per studiare etica. La discussione strategica, fredda e razionale mette ogni altra considerazione da parte. Eiland e i suoi cloni vogliono un assedio alla morte su Gaza. Compreso su donne e bambini e su innocenti, perché in ogni caso non ci sono innocenti nella Striscia.

L’obiettivo è creare “una situazione disastrosa nella Striscia di Gaza meridionale, [che] porterà alla demoralizzazione e alla disperazione dell’altra parte. In questo momento stiamo giocando nelle mani del nemico”, secondo lo stratega.

C’è chi prevede persino che “non appena l’esercito di Hamas e la gente saranno affamati e assetati e non avranno elettricità o carburante, le masse terranno enormi manifestazioni contro la leadership che porteranno a una demoralizzazione generale, una rottura della volontà di combattere – e di arrendersi”, nella profezia di Nehemia Shtrasler (Haaretz Hebrew, 19 dicembre).

Eccoli, le migliaia di vedove e orfani, i malati e i feriti che sono riusciti a fuggire per la pelle dei loro denti dagli ospedali della Striscia settentrionale, i raccoglitori dei rami che ora servono come combustibile per cucinare.

Prenderanno tutti l’ultima bottiglia d’acqua che hanno lasciato e dimostreranno in massa contro il governo di Hamas. Stanno facendo i cartelli e i poster su cui scriveranno “Down with Hamas” e “Oust Sinwar”, e presto comporranno canzoni di protesta e le condivideranno sul loro internet disabilitato.

Le masse marceranno senza paura verso i carri armati dell’Idf e spiegheranno educatamente che sono tutti civili innocenti che vogliono sbarazzarsi del sanguinoso regime di Hamas.

“Ma non ci sono innocenti a Gaza”, dirà loro il comandante del settore, “Siete tutti Hamas. Hai sentito parlare della Germania nazista?” Poi uno studente di storia sarà spinto davanti alla protesta e ricorderà al comandante che è stata la Germania nazista a imporre l’assedio più lungo e brutale della storia moderna a Stalingrado, senza scatenare la disobbedienza civile contro il regime sovietico e senza che la città fosse conquistata.

E a proposito, per chiunque si preoccupi ancora di rispettare le leggi della guerra, l’assedio nazista di Stalingrado non è stato definito come un crimine di guerra. Ma chi sta facendo il paragone.

Non c’è modo di conciliare la contraddizione tra la visione delle proteste di massa degli oppositori di Hamas nella Striscia di Gaza e l’assioma secondo cui “tutti i Gazawi sono Hamas”. E questa non è l’unica contraddizione.

Come si fa a portare Hamas alla “demoralizzazione e alla disperazione” per mezzo di una punizione crudele degli abitanti di Gaza, mentre allo stesso tempo si afferma che Hamas è un sovrano omicida che non si preoccupa minimamente di loro?

Inoltre, tutti gli eroi della gloria dell’assedio, del soffocamento, della fame e della brutalità – tutto per scopi strategici, ovviamente – affermano che di conseguenza otterremo anche il rilascio degli ostaggi. E se non ci riusciamo? Non è un grosso problema, almeno nessuno sarà in grado di affermare che non abbiamo provato tutto”.