Putin fa macabra ironia sull'invio Usa di missili Atacms all'Ucraina

19 Ottobre 2023 - 01.18

Il presidente russo Vladimir Putin ha reagito all’annuncio dell’invio di missili a lunga gittata Atacms da parte degli Stati Uniti alle forze ucraine, definendolo un “errore” che non cambierà significativamente l’equilibrio del conflitto a favore di Kiev. Putin ha sottolineato che questa mossa servirà solamente a “prolungare l’agonia dell’Ucraina.” L’uso dei missili Atacms contro due aeroporti controllati dalle forze russe è stato confermato.

Diplomazia in Cina e Corea del Nord

Putin ha discusso della situazione in Ucraina e del conflitto in Medio Oriente con il presidente cinese Xi Jinping durante i colloqui a Pechino. Nel frattempo, il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, si è diretto verso la Corea del Nord. Fonti occidentali hanno affermato che Pyongyang sta fornendo armamenti alla Russia per sostenere il conflitto in Ucraina. La Russia ha respinto queste affermazioni, ma ha espresso gratitudine per il supporto del regime comunista nordcoreano.

Scontri sul campo e nuovi sviluppi

Sul campo, gli ucraini hanno segnalato un bombardamento russo su Zaporizhzhia, che ha causato vittime e danni. Gli ucraini ritengono che l’esercito russo possa essere in fase di preparazione per una nuova offensiva nella cittadina di Avdiivka, nel Donbass, dopo un tentativo infruttuoso nei giorni precedenti.

I servizi di intelligence ucraini (SBU) hanno dichiarato che le forze ucraine hanno condotto un attacco contro un campo di addestramento dell’esercito vicino alla base aerea di Khalino, nella regione russa di Kursk. In questa occasione, 18 droni kamikaze sarebbero stati utilizzati. La Russia non ha confermato questi eventi, ma ha dichiarato di aver abbattuto 28 droni lanciati dagli ucraini sul territorio di Kursk, Belgorod e sul Mar Nero.

Gli Stati Uniti hanno recentemente ammesso di aver fornito missili Atacms con una gittata di 165 chilometri all’Ucraina. Putin ha commentato che ciò indica un maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto, ma ritiene che questi armamenti non cambieranno drasticamente la situazione sulla linea di contatto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha discusso con il presidente francese Emmanuel Macron i passi successivi per rafforzare le capacità difensive dell’Ucraina, comprese quelle nel campo della difesa aerea, delle capacità a lungo raggio e della marina.