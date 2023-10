L'esercito israeliano continua a bombardare Gaza: "Colpiamo le infrastrutture di Hamas"

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2023 - 10.22

L’esercito israeliano afferma che “continua ad attaccare continuamente in tutta la Striscia di Gaza”. Le Forze di Difesa Israeliane hanno pubblicato un aggiornamento su X in cui affermano che “continua ad attaccare continuamente in tutta la Striscia di Gaza”.

“Durante l’ultimo giorno, l’IDF, diretto dallo Shin Bet, ha distrutto centinaia di infrastrutture terroristiche di Hamas, decine delle quali sono state attaccate nel quartiere di Sageya.

Le centinaia di infrastrutture terroristiche attaccate includono siti di lancio di missili anticarro, tunnel, infrastrutture di intelligence, quartier generali operativi e altri quartier generali”, ha affermato l’IDF. L’accusa affermava di aver ucciso “il capo dell’ala militare dell’organizzazione terroristica Comitati di resistenza popolare a Rafah, Rafat Harev Hossein Abu Halal” e “un certo numero di agenti appartenenti alla forza Najaba di Hamas”.