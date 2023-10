I musulmani Usa criticano Biden: "Demonizzazione dei palestinesi di Gaza e degli arabi"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 17.05

Preroll

I leader delle comunità arabe e musulmane americane ammoniscono l’amministrazione Biden definendo la retorica usata dopo l’attacco di Hamas in Israele insensibile, se non addirittura imprudente. Le critiche, riporta Politico, sono state espresse al Dipartimento di Stato durante una telefonata privata, durante la quale il presidente di Arab America Warren David ha descritto i membri della sua organizzazione come «indignati per la retorica usata».

OutStream Desktop

Top right Mobile

«La demonizzazione dei palestinesi di Gaza e degli arabi in generale» rischia di alimentare l’odio: «riteniamo che siano stati fatti danni all’immagine degli arabi negli Stati Uniti. Per qualche verso, è peggio di quanto accaduto l’11 settembre», ha aggiunto David.

Middle placement Mobile

Parole dure sono arrivate anche da Zaha Hassan, legale che difende i diritti umani. Il linguaggio usato dall’amministrazione sembra «dare l’impressione che va bene» togliere gli aiuti umanitari «ai palestinesi perché sono palestinesi. Questo consente a molti di pensare che è giusto farlo perché sono cattive persone, terroristi».