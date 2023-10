Xi Jinping e Putin, incontro a Pechino: "Posizioni vicine o coincidenti su questioni chiave"

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2023 - 12.41

Parole pompose: il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin intendono tenere una discussione approfondita sulla relazione bilaterale tra Pechino e Mosca, nonché su altre questioni di interesse, ha detto in un briefing il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning.

“I capi di Stato si incontreranno per avere un approfondito scambio di opinioni sulle relazioni bilaterali e su questioni di reciproco interesse”, ha detto, quando le è stato chiesto se Xi e Putin avrebbero discusso della questione ucraina e del conflitto israelo-palestinese.

Il 17 ottobre Putin è arrivato in Cina su invito di Xi per una visita di due giorni. Martedì, il presidente russo parteciperà alla cerimonia ufficiale di benvenuto dei capi delle delegazioni al terzo Forum Belt and Road per la cooperazione internazionale, che sarà ospitato da Xi e sua moglie Peng Liyuan.

Gli eventi principali del forum si terranno presso la Grande Sala del Popolo in piazza Tiananmen il 18 ottobre. Putin parteciperà alla cerimonia di apertura del forum. Sempre mercoledì si svolgeranno i colloqui russo-cinesi, al termine dei quali Putin proseguirà una serie di incontri bilaterali a margine dell’evento.

Pechino parla di visioni coincidenti con la Russia

Secondo l’ufficio stampa del Cremlino “durante i negoziati” previsti tra il presidente russo Vladimir Putin e il collega cinese Xi Jinping “sarà prestata particolare attenzione alle questioni internazionali e regionali: Mosca e Pechino mantengono posizioni vicine o coincidenti su questioni mondiali chiave e sostengono la formazione di un ordine mondiale multipolare più giusto e democratico e che garantisca una sicurezza uguale e indivisibile”.

Questo sarà il secondo contatto quest’anno faccia a faccia tra i leader dopo la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping lo scorso marzo nella Federazione Russa, viene fatto notare. “I due stati coordinano strettamente le loro posizioni nelle Nazioni Unite e sulle piattaforme multilaterali, tra cui SCO, BRICS, G20, APEC e altri” aggiunge l’ufficio stampa del