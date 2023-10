Israele bombarda l'ospedale Al-Ahli a Gaza: 500 morti, un inferno di fuoco

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2023 - 21.39

Il Ministero della Sanità di Gaza ha affermato che centinaia di palestinesi sono rimasti uccisi o feriti nell’esplosione di un ospedale dopo un attacco aereo israeliano.

L’ospedale battista anglicano Al-Ahli nella Striscia di Gaza è stato scosso da un’esplosione martedì, ha detto un portavoce del ministero della sanità di Gaza. Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha dichiarato tre giorni di lutto, mentre un portavoce militare israeliano ha detto: “Non so dire se si sia trattato di un attacco aereo israeliano”. Ma poi Gerusalemme ha dato la colpa ad Hamas.

Mentre il Ministero della Sanità ha affermato che almeno 500 persone sono state uccise, un capo della protezione civile ha dichiarato alla televisione Al-Jazeera che la cifra supera le 300.

Le foto dell’ospedale al-Ahli mostrano il fuoco che inghiotte i corridoi dell’ospedale con corpi sparsi ovunque. Se confermato, l’attacco sarebbe di gran lunga il più mortale attacco aereo israeliano nelle cinque guerre combattute dal 2008.

Nel frattempo, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha detto ai giornalisti che l’attacco è stato “orribile e assolutamente inaccettabile”, mentre l’Egitto lo ha denunciato nei “termini più forti”.

Trudeau si riferiva a sei persone sono state uccise e molte altre ferite in un attacco israeliano contro una scuola trasformata in rifugio per famiglie che cercavano di fuggire da Gaza, hanno detto le Nazioni Unite.

Più di 2.800 palestinesi sono già stati uccisi dagli attacchi aerei israeliani e dal conseguente caos causato dal bombardamento della Striscia.