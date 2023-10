Dopo 16 anni di carcere da innocente, un 53enne afroamericano ucciso da un agente durante un controllo

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2023 - 17.25

Una storia drammatica, quella toccata in sorte ad Leonard Allen Cure, 53enne di Camden County. L’uomo, infatti, è stato ucciso da un poliziotto in Georgia, al termine di un controllo per eccesso di velocità. Cure aveva trascorso 16 anni ingiustamente in carcere fino al 2020, prima di essere scagionato.

Allen Cure stava tornando a casa dopo aver fatto visita alla madre in Florida. All’inizio il controllo si è svolto senza problemi, la situazione è degenerata tuttavia quando l’agente, per motivi ancora da accertare, ha deciso di metterlo in stato di arresto.

Cure si è ribellato e il poliziotto ha usato un taser due volte dopo essere stato aggredito. Non riuscendo a fermarlo gli ha sparato contro. Inutile l’intervento dei soccorsi, l’uomo è morto poco dopo. In attesa del risultato delle indagini, l’agente è stato sospeso.