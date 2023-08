La Russia sta facendo progressi nella produzione di droni: potranno colpire a mille miglia di distanza

globalist Modifica articolo

17 Agosto 2023 - 17.24

La Russia sta facendo progressi costanti verso l’obiettivo di produrre in serie un tipo di drone d’attacco iraniano che potrebbe viaggiare per più di 1.000 miglia e colpire le città ucraine, riferisce la Reuters, citando il Washington Post, che ha citato documenti sul piano.

Mosca sta lavorando alla propria versione dello Shahed-136, nonostante i ritardi e le sanzioni che incidono sui componenti necessari ad altri Paesi, secondo i documenti.

Il Post ha ottenuto i documenti da una fonte che ha dichiarato di essere coinvolta nel lavoro presso la zona economica speciale Alabuga della Repubblica russa del Tatarstan, ma che si oppone all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

L’Iran ha riconosciuto l’invio di droni alla Russia, ma in precedenza aveva detto che erano stati inviati prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022.

La Russia ha precedentemente negato che le sue forze abbiano utilizzato droni iraniani in Ucraina, anche se il Presidente Vladimir Putin ha chiesto un aumento della produzione nazionale di droni.

In aprile ha dichiarato che l’industria russa dei droni potrebbe presto valere più di 20 miliardi di dollari. I funzionari russi non sono stati immediatamente disponibili per commentare il rapporto del Washington Post.

All’inizio dell’estate, la Casa Bianca ha dichiarato che la Russia sembra approfondire la cooperazione con l’Iran e ha già ricevuto centinaia di veicoli aerei non avvitati (UAV) da Teheran, che secondo gli Stati Uniti, l’Ucraina e altre nazioni occidentali violano la risoluzione del 2015 del Consiglio di sicurezza dell’ONU che sancisce l’accordo sul nucleare iraniano.

A giugno, la Casa Bianca ha dichiarato che l’Iran stava costruendo UAV che poi avrebbe spedito attraverso il Mar Caspio per essere utilizzati dalle forze russe contro l’Ucraina, trasferendo diverse centinaia di droni dallo scorso agosto.

Questa settimana, il Financial Times ha riferito che Washington stava facendo pressione sull’Iran affinché interrompesse le vendite di droni a Mosca.

Il rapporto del Post di giovedì, tuttavia, evidenzia gli sforzi della Russia per costruire una propria fabbrica di droni nella regione del Tatarstan, a 800 km a est di Mosca, con l’obiettivo di produrre 6.000 droni entro l’estate del 2025.

I documenti, esaminati dai ricercatori dell’Istituto per la scienza e la sicurezza internazionale con sede a Washington su richiesta del Post, mostrano che la struttura russa è in ritardo di circa un mese rispetto alla tabella di marcia.

Gli ingegneri stanno cercando di costruire la loro versione del drone iraniano su scala più ampia e con una qualità più elevata, e stanno anche cercando di aggiungere capacità in modo da poter lanciare un “attacco a sciame” coordinato su un obiettivo, ha riferito il Post.

I documenti, che risalgono all’inverno del 2022 e alla primavera del 2023, includono progetti di fabbrica e schemi tecnici, tra gli altri dettagli, e alcuni sono stati riportati il mese scorso dall’organo di informazione in lingua russa Protokol, secondo il rapporto.

Washington ha imposto sanzioni sia alla Russia che all’Iran, compresi i dirigenti iraniani di un produttore di difesa per le forniture di droni alla Russia, oltre ad altre entità e individui legati ai droni.