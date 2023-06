Mosca, crolla il rublo: economia russa sotto pressione

globalist Modifica articolo

17 Giugno 2023 - 16.37

Preroll

Il rublo è crollato ai livelli di aprile 2022. La valuta russa è sotto pressione ( molti i fattori ) ma gli analisti non si aspettano un ulteriore forte calo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Tra le ragioni del deprezzamento del rublo, gli esperti evidenziano la crescita delle importazioni in Russia (con una riduzione delle esportazioni), il ritiro di grandi aziende straniere dal Paese, il rischio di nuove sanzioni, la domanda della popolazione, la “de-dollarizzazione” dell’economia.

Middle placement Mobile

Gli analisti al momento non vedono ragioni per un ulteriore indebolimento della valuta russa, molto probabilmente il tasso di cambio si stabilizzerà a 90 rubli per dollaro ( oggi è a 89 ), o si rafforzerà leggermente, fino a 75 rubli.