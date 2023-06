Ucraina all'attacco: Zelensky parla di progressi nel Donetsk ma a caro prezzo

globalist Modifica articolo

9 Giugno 2023 - 10.57

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha salutato quelli che ha descritto come “risultati” di pesanti combattimenti nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale.

“Ci sono combattimenti molto pesanti nella regione di Donetsk”, ha detto Zelenskiy nel suo videomessaggio quotidiano, registrato in treno dopo aver visitato le aree colpite dalla rottura della diga elettrica di Kakhovka.

“Ma i risultati ci sono e sono grato verso chi li ha raggiunti. Ben fatto a Bakhmut. Passo dopo passo”, ha detto.

Zelensky ha fatto riferimento ad altre aree in cui sono in corso i combattimenti, ma ha detto che non fornirà dettagli. Le immagini pubblicate sul suo account Telegram lo hanno mostrato incontrare alcuni dei più impoetanti generali del paese sul campo.

I russi bombardando i punti di evacuazione”

“Continuano a bombardare Kherson e le comunità della regione, che sono già state invase dai terroristi. Stanno anche bombardando i punti di evacuazione, una manifestazione di malvagità che forse nessun terrorista al mondo, tranne quelli russi, ha mai fatto”: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendosi alle forze russe.