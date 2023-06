Diritti Lgbt, anche gli ucraini tradizionalisti favorevoli alle unioni civili: "Un sorriso all'Europa contro Putin"

globalist Modifica articolo

5 Giugno 2023 - 09.58

L’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin sembra aver stimolato il sostegno alla comunità LGBT ucraina e un progetto di legge sulle unioni civili che darebbe per la prima volta uno status legale alle unioni tra persone dello stesso sesso.

“Tutto ciò che il nostro nemico odia, lo sosterrò”, ha detto il deputato ucraino Andrii Kozhemiakin, un ex spia conservatore che ama sottolineare la sua fede cristiana e la sua numerosa famiglia. “Se non esisterà mai in Russia, dovrebbe esistere ed essere supportato qui, per mostrare loro e segnalare loro che siamo diversi. Questa legge è come un sorriso verso l’Europa e un dito medio verso la Russia. Quindi la sostengo.

Inna Sovsun, la deputata che ha redatto la legge e sta cercando di farla passare in parlamento, ha detto che il discorso di Kozhemiakin è stato “la cosa più inaspettata della mia carriera politica”.

Sovsun preferirebbe il matrimonio paritario, ma deve affrontare una dura lotta per far approvare la legge ma “ci sono persone che possono sostenere il disegno di legge per motivi diversi”. La parlamentare ha iniziato a lavorare alla legislazione subito dopo che Mosca ha inviato le sue truppe oltre confine; la guerra ha reso la lotta per i diritti Lgbt ancora più urgente quando gli ucraini morivano per il loro paese.