Dalla Sicilia al Canada: il capo mafioso Leonardo Rizzuto ferito in una sparatoria a Montreal

16 Marzo 2023 - 18.57

Il nome è di quelli che hanno fatto la storia della mafia nel Nord America: Rizzuto. Un Rizzuto, Leonardo, considerato l’attuale capomafia in Canada, originario di Cattolica Eraclea, nell’Agrigentino, è rimasto coinvolto in una sparatoria a Montreal. E’ stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, ma non sembra rischiare la vita.

La notizia è stata riportata da “Montreal Gazette” che scrive:”L’uomo è ritenuto tra i leader della mafia di Montreal dopo un’articolata indagine sul traffico di droga avvenuta alcuni anni fa”.

La polizia locale, tramite una portavoce, ha ricostruito quanto è accaduto. Scene da film, con una location alla Quentin Tarantino. La sparatoria sarebbe avvenuta su un’autostrada che fa parte della giurisdizione della Sûreté du Québec.

“Alle 16:40 – racconta la portavoce di SQ – un veicolo è stato colpito da colpi di arma da fuoco sull’autostrada 440, vicino Laval. Una persona è rimasta ferita. Non temiamo per la sua vita. Alle 20:30, la polizia stava ancora indagando, perlustrando una Mercedes GLE 53 parcheggiata davanti ad un’impresa di pompe funebri, all’angolo tra la strada di servizio della Highway 13 e Principale Street”. Secondo la ricostruzione sarebbero stati almeno 6 i proiettili contro Rizzuto, alcuni erano indirizzati alle ruote, per fermare la corsa del Mercedes. quali avrebbero colpito gli pneumatici. Rizzuto è riuscito a proseguire la sua corsa raggiungendo l’impresa di pompe funebri che si trova a due chilometri dall’autostrada 440.

L’ultima volta che Leonardo Rizzuto venne in Sicilia fu nell’estate del 2019, quando fece ritorno a Cattolica Eraclea insieme moglie e figli. Con loro anche la sorella del boss, Libertina, il marito Benny Sciortino e i figli. In quell’occasione alloggiarono in un b&b del paese ma anche nel lussuoso, vicino Verdura Resort di Sciacca, centro turistico di vip.