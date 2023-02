Mentre la Russia crolla nell'indice di democrazia inquina e distrugge il territorio ucraino: i numeri del disastro

globalist Modifica articolo

2 Febbraio 2023 - 11.40

La Russia sprofonda nella classifica 2022 della democrazia nel mondo, passando dal 124mo al 146mo posto con un punteggio di 2,28 su 10: è quanto emerge dal rapporto annuale dell’Economist `Democracy Index´, secondo cui Mosca ha registrato il maggior calo del punteggio tra tutti i 165 Paesi esaminati (più due territori), perdendo ben 0,96 punti rispetto al voto di 3,24 che aveva ricevuto nel 2021.Allo stesso tempo, la Cina perde 8 posizioni, con un punteggio di 1,94, scendendo al 156mo posto, a pari merito con il Tagikistan che ne guadagna una. Pressoché invariata l’Ucraina all’87mo posto (con 5,42 punti) rispetto all’86mo del 2021.

“La Russia inquina e distrugge l’Ucraina ogni giorno. I danni alla sua natura hanno raggiunto i 42 miliardi di euro”. Lo afferma il commissario europeo per l’Ambiente, Virginijus Sinkevicius, in occasione del viaggio a Kiev a seguito della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per gli incontri dell’esecutivo comunitario con le controparti ucraine. “La ricostruiremo, insieme e la renderemo più verde di quanto non sia mai stata. Abbiamo un piano per il futuro”.