I sostenitori di Bolsonaro assaltano il Parlamento, il ministro della giustizia: "Non prevarranno"

8 Gennaio 2023 - 21.23

Un fascista omofobo, nemico della scienza, del pianeta e della democrazia. Non è un caso che i suoi sostenitori, al pari di Trump, abbiano tentato di assaltare il Parlamento.

“Questo assurdo tentativo di imporre la propria volontà con la forza non prevarrà. Il governo del distretto federale annuncia che ci saranno rinforzi. E le forze a nostra disposizione sono al lavoro. Io sono nella sede del Ministero della Giustizia».

Così su Twitter il ministro della Giustizia brasiliano Flavio Dino, in merito all’assalto dei bolsonaristi ai palazzi delle istituzioni a Brasilia.

Bolsonaro l’ispiratore

L’ex presidente Jair Bolsonaro, che non ha mai fatto le congratulazioni a Lula per la sua elezione, ha lasciato il Brasile il 30 dicembre, due giorni prima della fine del suo mandato, e a bordo dell’aereo presidenziale dell’Aviazione militare è andato in Florida, negli Stati Uniti.