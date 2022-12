Zelensky: "Un vertice di pace perché nessuno possa subire un'aggressione come quella russa"

globalist Modifica articolo

18 Dicembre 2022 - 22.36

Preroll

La guerra continua e al momento non si vedono vie d’uscita. «Stiamo già preparando un vertice speciale questo inverno. Un vertice per la pace. Per il nostro Paese e per qualsiasi altra nazione che possa subire la stessa aggressione, lo stesso terrore che la Russia ha portato nella nostra terra».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale.

Middle placement Mobile

«La formula di pace ucraina consiste in dieci punti chiari che sono in grado di creare una nuova architettura di sicurezza di importanza globale», ha aggiunto Zelensky, invitando «i nostri partner a mostrare la loro leadership nel garantire la pace nello stesso modo in cui la leadership di vari paesi e vari statisti si sta attualmente dimostrando nella difesa della libertà. Combattiamo insieme per l’Ucraina, per i valori che uniscono l’Europa e il mondo democratico, per il valore globale della vita. Per tutto ciò che la Russia sta cercando di distruggere».