Zelensky: "È importante superare questo inverno, possiamo vincere"

29 Novembre 2022 - 22.46

Guerra in Ucraina, andrà per le lunghe. “È importante superare questo inverno. Possiamo vincere e stiamo vincendo. Ma senza l’aiuto degli Stati Uniti, leader nel sostegno all’Ucraina, di cui avremo bisogno in futuro, sarebbe stato molto difficile per noi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrando la cantautrice ucraina, Jamala, vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2016, che si recherà negli Stati Uniti.

“Pertanto, alla vigilia del viaggio della cantante Jamala negli Stati Uniti per la sua partecipazione a eventi pubblici e culturali, abbiamo parlato del fatto che i segnali di personaggi famosi della cultura e dell’arte hanno sicuramente un impatto nel mondo”, aggiunge.

“La voce di Jamala si sente ovunque. Pertanto, questa è una grande opportunità per ricordare ancora una volta a tutti che c’è una guerra in corso in Ucraina“, conclude Zelensky.