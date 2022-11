Financial Times: "Gli Usa fanno pressione sull'Europa per inasprire i rapporti con la Cina"

globalist Modifica articolo

29 Novembre 2022

Gli Stati Uniti sono in pressing sugli alleati europei affinché inaspriscano le loro posizioni contro la Cina, è quello che sostiene il Financial TImes, supportato da indiscrezioni. Washington avrebbe, nelle ultime settimane, fatto pressione sugli alleati della Nato per iniziare a lavorare su azioni concrete per contenere la Cina. Facendo leva sul ruolo giocato a sostegno dell’Ucraina all’interno della Nato, gli Usa stanno cercando di spingere gli alleati europei a sostenere più concretamente le sue politiche nell’area dell’Indo-Pacifico.

