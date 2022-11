Lukashenko a Zelensky: "Con la Russia non si chiedono pre-condizioni per trattare"

globalist Modifica articolo

27 Novembre 2022 - 22.14

Lukashenko, un fantoccio agli ordini di Putin che gli garantisce la sopravvivenza politica visto che senza le baionette di Mosca i bielorussi avrebbero già da tempo lo avrebbe cacciato a pedate se non peggio.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato che Kiev sta commettendo un «errore» proponendo precondizioni per i negoziati con la Russia, sostenendo che tali precondizioni non consentono l’avvio dei negoziati.

«L’errore degli ucraini, del presidente Volodymyr Zelensky, è che viola i principi classici del processo negoziale. Soprattutto quando si parla con il gigante russo. Beh, non si possono proporre condizioni in anticipo», ha detto Lukashenko durante un intervista alla tv di stato russa, come riporta la Cnn.

«Siediti al tavolo dei negoziati e proponi lì tutte le condizioni. E il secondo principio è classico: i compromessi», ha detto ancora Lukashenko.