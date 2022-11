Ucraina, bombe su Kherson: evacuati i pazienti degli ospedali, tra loro anche bambini

globalist Modifica articolo

25 Novembre 2022 - 15.11

Ucraina, le truppe russe sono tornate a bombardare Kherson e si sono registrate vittime tra i civili. Lo ha annunciato il vicepresidente del consiglio regionale di Kherson Yuriy Sobolevsky nel suo canale Telegram, come riporta Unian. «Kherson è di nuovo sotto attacco. Ci sono vittime tra i civili», ha detto Sobolevsky. Il capo dell’amministrazione militare regionale di Kherson, Yaroslav Yanushevich, ha affermato che a causa dei continui bombardamenti da parte delle truppe russe, è stato deciso di evacuare i pazienti dagli ospedali.

I pazienti degli ospedali di Kherson vengono evacuati in altre città dell’Ucraina a causa dei sistematici bombardamenti russi. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare di Kherson, Yaroslav Yanushevich come riporta Ukrainska Pravda. I bambini in cura presso l’ospedale clinico regionale di Kherson sono stati trasferiti a Nikolaev, dove riceveranno tutte le cure mediche necessarie. Anche i pazienti dell’istituto regionale di Kherson per la fornitura di cure psichiatriche sono stati evacuati. In particolare, a Odessa verranno curate 100 persone, fino a quando a Kherson continueranno gli attacchi nemici, ha spiegato ancora Yanushevich.