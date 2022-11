globalist Modifica articolo

24 Novembre 2022 - 22.04

Preroll

Guerra in Ucraina e nuovi attacchi. Il Segretario del consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina ha confermato l’uccisione in Crimea di alcuni consiglieri militari iraniani delle forze di Mosca e ha avvertito Teheran che «qualsiasi altro iraniano sul territorio ucraino occupato» sarebbe stato preso di mira.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo Kiev gli iraniani erano presenti in Crimea per aiutare la Russia a pilotare i droni armati Shahed-136 forniti dal governo di Teheran.