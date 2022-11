La deputata ucraina: "Meglio al freddo senza niente che sotto occupazione russa"

globalist Modifica articolo

19 Novembre 2022 - 22.24

Guerra in Ucraina, non sarà facile uscirne. «Non siamo pronti per nessun negoziato» con Mosca, «siamo pronti invece ad affrontare il rigido inverno senza niente», senza acqua, luce e riscaldamento, purché non ci siano i russi sul nostro territorio.

Lo ha detto la deputata ucraina Solomiia Bobrovska, del partito Holos, vice capo della delegazione ucraina presso la Nato, parlando della situazione attuale sul campo. «Abbiamo più del 40% della popolazione senza elettricità, più della metà delle centrali elettriche non funzionano, molte famiglie, come la mia, hanno 4-5, o alcune volte 8 ore di elettricità al giorno», racconta Bobrovska, affermando che Mosca continuerà a distruggere le infrastrutture strategiche per «provocare un black-out completo per tutti gli ucraini, e dopo dire: è tempo di negoziare».

Ma «non prestano attenzione allo spirito e all’opinione della gente, se vedi le strade principali a Odessa, o Mykolaiv, o Kharkiv, la popolazione è pronta a vivere con le candele e a cercare di riscaldarsi» in qualche modo, sapendo che sul fronte la situazione è ancora più difficile. «Non abbiamo l’opzione di dire siamo stanchi, perché ci costerebbe la presenza del nostro Stato sulla cartina geografica», ha affermato la deputata, che è stata a Kherson dopo la liberazione dall’occupazione russa.

«Ho visto le persone piangere, ringraziare le forze armate, stringergli le mani dicendo: `vi abbiamo aspettato per nove mesi, sapevamo che gli ucraini sarebbero tornati´», afferma Bobrovska, raccontando di quanti hanno protetto la bandiera ucraina, l’hanno nascosta aspettando di poterla esporre finalmente fuori dalle proprie case. Nonostante le sofferenze dicevano «meglio vivere senza elettricità, riscaldamento, acqua, ma senza russi», «questo è il loro principale messaggio», ha detto la deputata.