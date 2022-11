La Russia non può perdere anche la Crimea: al via i lavori di costruzioni per la fortificazione dei confini

globalist Modifica articolo

18 Novembre 2022 - 11.08

La Russia ha annunciato che sono in corso lavori di fortificazione in Crimea, dopo il ritiro dalla vicina regione ucraina di Kherson di fronte alla controffensiva di Kiev. «Sono in corso lavori di fortificazione sotto il mio controllo sul territorio della Crimea per garantire la sicurezza della Crimea», ha affermato Sergei Aksionov, il governatore insediato da Mosca dopo l’annessione di questa penisola ucraina nel 2014.

Intanto il viceministro degli esteri russo Sergey Ryabkov non ha escluso nuovi contatti con gli Stati Uniti ad un livello superiore, dopo l’incontro al Cairo su START-3.

“Può essere che ci si riesca” ha detto secondo Ria Novosti.

Nei giorni scorsi l’amministrazione Usa di Joe Biden ha annunciato che riprenderà i colloqui sul controllo delle armi nucleari con la Russia, anche se le tensioni aumentano per la guerra di quest’ultima contro l’ Ucraina. I colloqui dovrebbero svolgersi al Cairo.

La Russia ha inoltre fatto sapere oggi che spera che gli Stati Uniti restituiscano il famigerato trafficante di armi russo Viktor Bout in uno scambio di prigionieri, dopo che la star del basket americana Brittney Griner è stata trasferita in una colonia penale.

“Vorrei sperare che la prospettiva (di uno scambio) non sia solo ancora di attualità, ma che si rafforzi, e arrivi il momento in cui otteniamo un accordo concreto”, ha detto Ryabkov.

L’atleta statunitense è stata arrestata in un aeroporto di Mosca a febbraio e condannata a nove anni di carcere ad agosto per possesso di cartucce di vaporizzazione con una piccola quantità di olio di cannabis.