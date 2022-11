Stoltenberg risponde No alla richiesta di Kiev: "Esclusa la possibilità di una no-fly zone"

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 14.30

“La Nato e gli alleati Nato non sono parte del conflitto in Ucraina. La nostra priorità è fornire maggiori sistema di difesa aerea all’Ucraina, per garantire il suo diritto di difesa”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “L’Ucraina ha diritto di abbattere i missili russi che colpiscono le città e le infrastrutture civili”, ha aggiunto il segretario generale dell’Alleanza Atlantica.

Rispondendo a una domanda sull’opportunità di una no-fly zone, Stoltenberg ha specificato che: “Abbiamo sistemi di difesa aerea operativi 24 ore su 24 con aerei e disponiamo di sistemi di terra e navali. I nostri sistemi di difesa anti-aerea entrano in funzione se c’è un attacco ma non abbiamo evidenze che in Polonia ci sia stato un attacco deliberato”.

“Dall’inizio della guerra illegale della Russia in Ucraina, la Nato ha aumentato la vigilanza lungo il nostro fianco orientale e stiamo monitorando la situazione su base continua”. Lo ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine della riunione del Consiglio atlantico a Bruxelles. “Abbiamo sistemi di difesa aerea operativi 24 ore con aerei, sistemi di terra e navali. Ultimamente ci siamo concentrati sul fianco orientale e abbiamo aumentato la nostra presenza”. ha aggiunto Stoltenberg.

Berlino: “Niente no-fly zone, sarebbe scontro Nato-Russia, siamo d’accordo con alleati per evitare un’escalation”

Un portavoce del governo tedesco ha respinto l’istituzione di una no-fly zone, sostenendo che “rappresenterebbe una minaccia di scontro diretto tra Russia e Nato”. Lo riporta il Guardian. “Insieme a tutti i nostri alleati siamo d’accordo nel voler evitare un’ulteriore escalation della guerra in Ucraina”, ha detto il portavoce.