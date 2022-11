Dopo il missile in Polonia, la Cina invita tutti alla calma. Mentre Medvedev...

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 09.27

L’ultima giornata del summit è iniziata con il vertice tra i Paesi Ue, G7 e Nato dopo l’esplosione di missili in Polonia al confine con l’Ucraina. Il presidente americano Joe Biden ha detto che è “improbabile” che i missili siano partiti dalla Russia, ma si stanno facendo ulteriori verifiche.

La Cina invita “tutte le parti alla calma” a seguito del missile caduto in Polonia, nell’ambito della guerra in corso in Ucraina. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning.

Le accuse rivolte alla Russia per i missili caduti sulla Polonia provano che “combattendo una guerra ibrida contro la Russia, l’Occidente si avvicina a una guerra mondiale”. Lo ha scritto su Twitter l’ex presidente russo Dmitry Medvedev. Lo riporta la Tass.