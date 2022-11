Strage a Istanbul, 6 morti e 53 feriti per una esplosione: Erdogan ipotizza l'attentato

globalist Modifica articolo

13 Novembre 2022 - 17.00

Una strage, ancora non si sa cosa ci sia dietro. Paura a Istanbul per una forte esplosione in pieno centro: almeno sei i morti e 53 le persone rimaste ferite.

La deflagrazione è avvenuta nell’isola pedonale di via Istiklal Caddesi. Le autorità di Ankara non escludono la pista terroristica e Recep Tayyip Erdogan ha parlato di “vile attentato”. Al momento, ha aggiunto il presidente turco, “sembra che una donna abbia avuto un ruolo nell’esplosione”.

Strada molto affollata – La strada dove è avvenuta l’esplosione è fra le più popolari di Istanbul, ricca di bar e ristoranti e popolata da molti stranieri. Lo scoppio è avvenuto alle 16:20 ora locale, le 14:20 in Italia, di domenica 13 novembre. Sul posto sono giunte molte ambulanze, camion dei pompieri e agenti di polizia. Bloccati gli ingressi e le uscite di Istiklal; i residenti sono stati evacuati.

Le immagini dello scoppio – Una fiammata e il botto, mentre le persone che passeggiano sul viale Istiklal, si fermano e tornano indietro. Sono alcuni secondi di un video che pubblicato su Twitter. Altri filmati mostrano ambulanze e mezzi delle forze dell’ordine lungo il viale, tra sirene e urla delle persone. In un video, postato tra gli altri da Fadi Al-Qadi, avvocato e attivista per i diritti umani, si vedono immagini di persone stese a terra, colpite dall’esplosione.

Erdogan: “Sento odore di terrorismo” – “Forse sarebbe sbagliato dire che si tratta di terrorismo, ma i primi sviluppi, le prime informazioni che il mio governatore ci ha fornito, mi dicono che c’è odore di terrorismo qui”, ha detto il presidente Erdogan in conferenza stampa prima di partire per il G20 in Indonesia.