Ucraina, gli 007 di Londra: "Il ritiro da Kherson dimostra e difficoltà russe"

12 Novembre 2022 - 11.27

Le difficoltà che l’esercito russo sta riscontrando in Ucraina sembrano trovare conferma. «Il ritiro è un riconoscimento ufficiale delle difficoltà incontrate dalle forze russe sulla sponda occidentale del fiume Dnipro a Kherson». A scriverlo su Twitter è l’intelligence del Ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione in Ucraina. Secondo il report «è realisticamente possibile che i mezzi militari e le forze russe in abiti civili siano stati evacuati insieme agli 80.000 civili dichiarati nelle ultime settimane».

«È probabile che il processo di ritiro sia iniziato già il 22 ottobre 2022, quando dirigenti insediati dai russi a Kherson hanno esortato i civili a lasciare la città» afferma l’intelligence britannica.

La nota continua: «È probabile che l’Ucraina abbia riconquistato vaste aree dell’oblast di Kherson, sulla sponda occidentale del fiume Dnipro, e che le sue forze abbiano ora il controllo della stessa città di Kherson. È verosimile che la Russia stia ancora cercando di evacuare le forze da altre aree dell’oblast attraverso il fiume per raggiungere posizioni di difesa sulla riva orientale».