Dugin attacca Putin per la sconfitta di Kherson ma poi rimuove il post

globalist Modifica articolo

12 Novembre 2022 - 13.00

Preroll

Il filosofo di estrema destra reazionaria Alexander Dugin afferma che in una autocrazia «diamo al sovrano pienezza assoluta dei poteri per salvarci tutti», quindi «pieni poteri in caso di successo, ma anche totalità delle responsabilità in caso di fallimento».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha affermato su Telegram in un duro attacco a Vladimir Putin dopo la ritirata a Kherson. Lo riferisce il Mirror, aggiungendo che in seguito il post (di 2 giorni fa) è stato rimosso. «Niente contro Surovikin», ossia il capo delle operazioni militari in Ucraina.

Middle placement Mobile

La nota continua: «Il colpo non è diretto a lui. È un colpo per voi-sapete-chi», ha aggiunto Dugin riferendosi al presidente russo, che dovrebbe pagare anche con la vita.