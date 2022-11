Biden lo dice chiaramente: il conflitto in Ucraina "non finirà finché Putin non lascerà il Paese"

globalist Modifica articolo

11 Novembre 2022 - 09.55

Il conflitto in Ucraina “non finirà finché Putin non lascerà il Paese”.

Lo ha detto il presidente americano Joe Biden ai giornalisti al seguito prima di salire sull’Air Force One che lo porterà alla Cop27 a Sharm el Sheikh.

Biden e’ convinto che il suo incontro con il leader cinese Xi Jinping a margine del G20 “sarà produttivo”. “Penso sempre che i miei colloqui siano produttivi”, ha sottolineato.

“Ci stiamo impegnando per porre fine al conflitto che dura da 9 mesi in Ucraina attraverso una pace equa e stiamo mettendo in pratica gli interventi necessari per impedire la crisi alimentare”. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta la direzione delle comunicazioni presidenziali di Ankara, durante il nono vertice dei capi di Stato dei Paesi turchi a Samarkand, in Uzbekistan.