Vladimir Putin emana un decreto per la difesa dei 'valori tradizionali' della Russia

9 Novembre 2022 - 16.36

Vladimir Putin un reazionario ma così reazionario che a paragone del quale il ‘Dio, patria e famiglia’ dei nostri sovranisti sembra un invito a un rave party.

Il presidente russo Vladimir Putin in un decreto ha determinato le “basi” per le politiche di “rafforzamento dei valori spirituali, morali tradizionali” della Russia accusando gli “Stati Uniti d’America” di essere una “minaccia” per essi.

“Decido di approvare gli allegati Fondamenti della politica statale per la conservazione e il rafforzamento dei valori spirituali e morali tradizionali russi”, afferma il documento.

“I valori tradizionali sono minacciati dalle attività di organizzazioni estremiste e terroristiche, da alcuni mass media, dalle azioni degli Stati Uniti d’America e di altri stati stranieri ostili, da un certo numero di società transnazionali e organizzazioni straniere senza scopo di lucro, come così come le attività di alcune organizzazioni e individui sul territorio della Russia”, si legge nel documento.

“Il Cristianesimo, l’Islam, il Buddismo, l’Ebraismo e le altre religioni, che sono parte integrante del patrimonio storico e spirituale russo, hanno avuto un impatto significativo sulla formazione dei valori tradizionali comuni a credenti e non credenti. L’Ortodossia gioca un ruolo speciale nella formazione e nel rafforzamento dei valori tradizionali”, afferma in un documento pubblicato sul portale della gazzetta ufficiale russa.