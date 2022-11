Il Papa si appella ancora per la pace: "La gente in Ucraina soffre per crudeltà dei mercenari che fanno la guerra"

globalist Modifica articolo

9 Novembre 2022 - 11.15

Preroll

“Rinnovo il mio invito alla preghiera per la martoriata Ucraina: chiediamo al Signore la pace per questa gente così tribolata e che soffre tanta crudeltà da parte dei maercenari che fanno la guerra”. Papa Francesco è tornato così a pregare così per la “martoriata” ucraina, al termine dell’udienza generale di oggi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Intanto l’Organizzazione mondiale della sanità ha verificato altri 24 attacchi all’assistenza sanitaria in Ucraina. Al 9 novembre gli eventi confermati sono stati 663, sono avvenuti tra il 24 febbraio – giorno dell’attacco del Paese da parte della Russia – e il 19 ottobre, e hanno causato 100 morti e 129 feriti. L’Oms aggiorna il bilancio su Twitter, ribadendo che «l’assistenza sanitaria non dovrebbe mai essere un obiettivo».