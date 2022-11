Midterm: Elon Musk esorta gli elettori a votare per i repubblicani

globalist Modifica articolo

7 Novembre 2022 - 22.09

Il miliardario eccentrico colpisce ancora: Elon Musk esorta le «persone di mente indipendente» a votare repubblicano alle elezioni americane di midterm di domani. Il Ceo dei Tesla ha lanciato l’appello da Twitter, il social da lui stesso appena acquistato, sollevando ulteriori dubbi sulla neutralità della sua gestione.

«Agli elettori di mente indipendente: il potere condiviso taglia gli eccessi di entrambe le parti, dunque raccomando di votare per un repubblicano al Congresso dato che il presidente è democratico», ha twittato Musk.

«I democratici e i repubblicani accaniti non votano mai per l’altra parte, quindi sono gli elettori indipendenti a decidere chi è in carica», ha aggiunto.