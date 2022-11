L'ultima follia di Medvedev: "La Russia ha attaccato per una minaccia nucleare di Kiev"

globalist Modifica articolo

7 Novembre 2022 - 10.29

Preroll

E’ stata la minaccia di Kiev di riattivare il suo programma nucleare a indurre Mosca a lanciare quella che definisce “l’operazione militare speciale” in Ucraina. Lo ha scritto il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev sulla sua pagina di VKontakte. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Tass, Medvedev ha parlato di minaccia “inequivocabile” da parte di Kiev.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le esternazioni social di Medvedev sono una costante, soprattutto negli ultimi giorni. Una settimana fa, l’ex presidente ed ex premier ha affermatto che ‘lL’obiettivo dell’Ucraina di riconquistare tutti i territori che in precedenza le appartenevano” e che ora sono sotto il controllo russo significa ”una minaccia all’esistenza del nostro Stato e il crollo della Russia di oggi. Ciò rappresenta una ragione diretta per l’applicazione della clausola 19 dei Fondamenti della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare”.

Middle placement Mobile

Ma chi è, si è chiesto Medvedev, che ”pianifica un conflitto nucleare, fatemelo sapere? Che cos’è questa se non una diretta provocazione di una guerra mondiale con l’uso di armi nucleari?”. Secondo il fedelissimo di Putin ”i Paesi occidentali stanno spingendo il mondo a una guerra globale. E solo la vittoria completa e definitiva della Russia è una garanzia contro il conflitto mondiale”.